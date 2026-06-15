جهانبخش: میخواهیم با فوتبال لبخند را به مردم ایران برگردانیم
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در آستانه نخستین بازی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرد ملیپوشان ایران با انگیزهای مضاعف برای خوشحال کردن مردم کشورشان به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، علیرضا جهانبخش در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ از انگیزه ویژه بازیکنان تیم ملی برای نمایندگی از مردم ایران سخن گفت و تأکید کرد اعضای تیم ملی میخواهند در این تورنمنت باعث شادی مردم کشور شوند.
جهانبخش که چهارمین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند، در گفتوگو با سایت رسمی فیفا درباره پیوند عاطفیاش با ایران گفت: «ایران را دوست دارم و هر زمان که بتوانم برای دیدار خانوادهام به کشورم برمیگردم. آدم خانوادهدوستی هستم و نمیتوانم مدت زیادی از آنها دور بمانم. هر روز با پدر و مادرم در تماس هستم و تا جایی که امکان داشته باشد به دیدارشان میروم. ایران را دوست دارم و به همه بخشهای کشورم افتخار میکنم.»
او همچنین درباره زادگاهش افزود: «هر زمان به ایران برمیگردم، به شمال کشور میروم؛ جایی که در آن بزرگ شدهام. تمام دوران کودکیام آنجا سپری شده و تلاش میکنم ارتباطم با فرهنگ و مردمم را حفظ کنم.»
کاپیتان تیم ملی ایران با اشاره به سالهای طولانی حضور مشترک بسیاری از بازیکنان در تیم ملی، این موضوع را یکی از نقاط قوت تیم دانست و اظهار کرد: «اینکه سالهای زیادی کنار هم بازی کردهایم، کمک میکند شرایط را چه داخل زمین و چه خارج از آن بهتر مدیریت کنیم. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازیکنان تیم سالهاست در کنار یکدیگر حضور دارند.»
جهانبخش ادامه داد: «همیشه تنها هدف ما این بوده که بهترین عملکرد را برای تیم ملی ارائه دهیم. ما واقعاً مثل برادر هستیم و حضور در اردوهای تیم ملی همیشه حس فوقالعادهای به ما میدهد. بسیاری از بازیکنان حتی خارج از اردوها هم با یکدیگر در ارتباط هستند و این موضوع نشاندهنده رابطه نزدیک ماست.»
او درباره هدف نسل فعلی فوتبال ایران گفت: «میخواهیم زمانی که نوبت خداحافظی ما از تیم ملی فرا رسید، چیزی ارزشمند برای کشورمان به جا گذاشته باشیم و برای فوتبال ایران تاریخسازی کنیم.»
ملیپوش باتجربه ایران در ادامه با اشاره به ترکیب فعلی تیم ملی، از روحیه بالای بازیکنان برای حضور در جام جهانی سخن گفت و تأکید کرد: «قدرت تیم ما هم در کیفیت فردی بازیکنان است و هم در این واقعیت که همه یک هدف مشترک داریم؛ اینکه با لبخند بازی کنیم و مردم کشورمان را خوشحال کنیم.»
او افزود: «مردم ایران عاشق تیم ملی هستند و این تیم همیشه بخشی از زندگی آنها بوده و شادی را به خانههایشان آورده است. دوست داریم دوباره این اتفاق را رقم بزنیم. خوشبختانه این فرصت را داریم که بار دیگر در چنین صحنه بزرگی نماینده کشورمان باشیم.»
جهانبخش درباره انتظارات از تیم ملی نیز گفت: «میدانیم سطح توقعات بالاست و همه اعضای تیم، از بازیکنان گرفته تا کادر فنی، تمام تلاش خود را برای برآورده کردن این انتظارات انجام خواهند داد.»
او همچنین درباره فضای حاکم بر اردوی تیم ملی اظهار کرد: «ما تیمی متحد هستیم؛ ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان. احساسی که از درون گروه دارم بسیار مثبت است و امیدوارم همین موضوع به ما کمک کند تا در این تورنمنت تا حد امکان پیش برویم.»
ستاره تیم ملی ایران در بخش دیگری از صحبتهایش حضور در چهارمین جام جهانی را افتخاری بزرگ توصیف کرد و گفت: «توصیف احساسم از حضور در چهارمین جام جهانی دشوار است. زمانی حضور در تنها یک جام جهانی برای من، خانوادهام و پدر و مادرم یک رؤیا بود. حالا بار دیگر در چنین صحنه بزرگی حضور دارم و نمیتوانم میزان افتخار و غرورم را توصیف کنم.»
او ادامه داد: «تا هر زمانی که در کنار تیم ملی باشم، میخواهم از این تجربه نهایت لذت را ببرم و امیدوارم زمانی که از این تیم جدا میشوم، تنها خاطرات خوب با خودم داشته باشم.»
جهانبخش در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی فوتبال گفت: «طبیعتاً شرایط کشور روی تیم تأثیر میگذارد اما ما در زمین فوتبال صحبت میکنیم. همه بازیکنان این موضوع را درک میکنند. میخواهیم راهی پیدا کنیم تا بخشی از سختیهایی را که مردم در سالهای اخیر پشت سر گذاشتهاند کاهش دهیم و لبخند را به چهره آنها بازگردانیم.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «به عنوان یک تیم میخواهیم نشان دهیم فوتبال مردم جهان را به هم نزدیک میکند. ملیت، رنگ پوست یا پیشینه افراد اهمیتی ندارد؛ همه ما انسان هستیم. انسانها نباید رنج بکشند و امیدوارم بتوانیم از طریق فوتبال و عملکردمان در زمین این پیام را به جهان منتقل کنیم و شخصیت واقعی خود را در چنین صحنه بزرگی نشان دهیم.»