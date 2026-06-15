رسمی: مارک کوکوریا به رئال مادرید پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید به صورت رسمی از جذب مارک کوکوریا خبر داد تا یکی از مهم‌ترین نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال اروپا رنگ واقعیت به خود بگیرد.

مدافع ملی‌پوش اسپانیا پس از توافق نهایی میان رئال مادرید و چلسی، قراردادی شش‌ساله با کهکشانی‌ها امضا کرده و تا ۳۰ ژوئن ۲۰۳۲ در سانتیاگو برنابئو حضور خواهد داشت.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسپانیایی، ارزش این انتقال ۵۵ میلیون یورو به‌صورت ثابت است و با احتساب پاداش‌های مرتبط با عملکرد بازیکن می‌تواند به ۶۰ میلیون یورو برسد.

کوکوریا در ۲۷ سالگی پس از پنج فصل حضور در لیگ برتر انگلیس، بار دیگر به لالیگا بازمی‌گردد. او یک فصل برای برایتون و چهار فصل برای چلسی به میدان رفت و حالا یکی از خریدهای بزرگ پروژه جدید ژوزه مورینیو در مادرید محسوب می‌شود.

این انتقال در شرایطی نهایی شد که روند مذاکرات با سرعتی چشمگیر پیش رفت. رسانه مارکا گزارش داده که کل عملیات جذب کوکوریا تنها در ۴۸ ساعت به سرانجام رسیده است. ماجرا از جمعه شب و ارائه نخستین پیشنهاد رئال مادرید آغاز شد و پس از تماس مستقیم ژوزه مورینیو با این بازیکن در روز شنبه، مذاکرات شتاب بیشتری گرفت. در نهایت کوکوریا صبح یکشنبه با انتقال به جمع سفیدپوشان مادریدی موافقت کرد.

رئال مادرید در حالی موفق به جذب این مدافع شد که دو رقیب بزرگ خود یعنی بارسلونا و اتلتیکو مادرید نیز به دنبال به خدمت گرفتن او بودند. حتی در مقطعی گفته می‌شد مقصد بعدی کوکوریا ورزشگاه متروپولیتانو خواهد بود، اما ورود رئال به مذاکرات مسیر این انتقال را به‌طور کامل تغییر داد.

با جذب کوکوریا، تراکم بازیکنان در سمت چپ خط دفاعی رئال افزایش یافته است. در حال حاضر آلوارو کارراس، فران گارسیا و فرلان مندی نیز در این پست حضور دارند و به نظر می‌رسد باشگاه مادریدی در هفته‌های آینده ناچار به تصمیم‌گیری درباره آینده یکی از این بازیکنان باشد.

عبور از مرز ۱۵۰ میلیون یورو در نقل‌وانتقالات

این انتقال همچنین رکورد جالبی را در کارنامه کوکوریا ثبت کرده است. با احتساب مبلغ انتقال به رئال مادرید، مجموع هزینه‌ای که باشگاه‌ها برای خرید او در طول دوران حرفه‌ای‌اش پرداخت کرده‌اند از مرز ۱۵۰ میلیون یورو عبور می‌کند.

چلسی پیش‌تر این مدافع اسپانیایی را با حدود ۶۵ میلیون یورو از برایتون به خدمت گرفته بود. برایتون نیز نزدیک به ۲۰ میلیون یورو برای جذب او از ختافه پرداخت کرده بود و ختافه نیز بیش از ۱۰ میلیون یورو بابت انتقالش از بارسلونا هزینه کرده بود.

اکنون با پرداخت ۵۵ میلیون یورو از سوی رئال مادرید، نام کوکوریا در میان بازیکنانی قرار گرفته که بیشترین درآمد را از محل نقل‌وانتقالات برای باشگاه‌های مختلف ایجاد کرده‌اند.

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