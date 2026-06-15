عربستان به دنبال خلق شاهکار تاریخی در میامی

به گزارش ایلنا، ورزشگاه هارد راک میامی میزبان این تقابل حساس و جذاب از گروه H است؛ جایی که شاهین‌های سبز به دنبال کسب یک نتیجه مثبت و رضایت‌بخش در برابر غول قدرتمند آمریکای جنوبی هستند. بدون شک به دست آوردن یک پیروزی در این مسابقه، شانس آن‌ها را برای صعود به مرحله حذفی به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد، چرا که عربستانی‌ها در بازی‌های بعدی خود در این تورنمنت، آزمایش‌های سخت و بزرگی را مقابل اسپانیا و کیپ‌ورد پیش رو خواهند داشت.

جورجوس دونیس، سرمربی جدید عربستان، در ماه آوریل هدایت این تیم ملی را بر عهده گرفت و زمان بسیار کمی برای پیاده‌سازی کامل ایده‌ها و هویت تاکتیکی مدنظر خود در اختیار داشته است. علاوه بر این، عربستان سعودی در دیدارهای تدارکاتی اخیر خود برای باز کردن دروازه حریفان و گلزنی با مشکل مواجه بود. حالا آن‌ها امیدوارند تا در حساس‌ترین زمان ممکن، دوباره زهر تهاجمی خود را در خط حمله پیدا کنند. نماینده آسیا که در دیدار افتتاحیه خود در جام جهانی ۲۰۲۲ با شکست دادن آرژانتین، یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ مسابقات را رقم زد، اگرچه در این مسابقه روی کاغذ شانس کمتری دارد، اما با انگیزه‌ای فوق‌العاده بالا پا به زمین می‌گذارد.

آخرین وضعیت اردوگاه شاهین‌های سبز؛ لیست آماده دونیس

جورجوس دونیس برای این مسابقه سرنوشت‌ساز، بخش عمده‌ای از مهره‌های اصلی خود را در سلامت کامل در اختیار دارد. نواف العقیدی تنها غایب قطعی عربستانی‌ها در این نبرد به دلیل مصدومیت عضلانی است؛ اما به جز او، شاهین‌های سبز با لیستی کاملاً آماده و مجهز آماده بازی هستند. سالم الدوساری، کاپیتان باانگیزه تیم، رهبری بازیکنان را درون زمین بر عهده دارد و تجربه گران‌بهایش را در اختیار تیم می‌گذارد. این وینگر ۳۴ ساله در ۱۱۱ بازی ملی خود ۳۴ گل به ثمر رسانده و همچنان منبع اصلی خلاقیت و برنامه‌های هجومی تیمش در یک‌سوم دفاعی حریف محسوب می‌شود.

در کارهای دفاعی، حسن التمبکتی پس از درخشش در بازی‌های باشگاهی، ستون اصلی خط دفاع خواهد بود و در قلب دفاع زوج علی لاجامی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، سعود عبدالحمید که تجربه گران‌بهایی از بازی در اروپا و باشگاه لانس را به همراه دارد، به عنوان مدافع راست فیکس عربستان به میدان می‌رود.

در مرکز زمین، محمد کنو برای کنترل نبردهای میانه میدان به ترکیب اصلی بازمی‌گردد و در کنار عبدالله الخیبری، کمربند خط هافبک را برای محافظت از ساختار دفاعی شکل می‌دهند. مصعب الجویر نیز پس از پشت سر گذاشتن یک فصل خیره‌کننده و درخشان در تیم القادسیه، خلاقیت و انرژی بالایی را به عنوان هافبک تهاجمی به تیم تزریق می‌کند. ناصر الدوساری در جناحین وظیفه باز کردن دفاع حریف را بر عهده دارد و فراس البریکان با کارنامه ۱۶ گل در ۷۲ بازی ملی، به عنوان مهاجم هدف در رأس خط حمله ایفای نقش خواهد کرد.

ترکیب احتمالی عربستان برای نبرد با لاسلسته

محمد العویس؛ سعود عبدالحمید، حسن التمبکتی، علی لاجامی، متعب الحربی؛ محمد کنو، عبدالله الخیبری؛ ناصر الدوسری، مصعب الجویر، سالم الدوسری؛ فراس البریکان

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