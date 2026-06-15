به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال اروگوئه در شرایطی گام به رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ می‌گذارد که هدف اول آن‌ها کسب یک پیروزی قاطع و مقتدرانه در نخستین دیدار گروه H است. لاسلسته از زمان روی کار آمدن مارسلو بیلسا، فلسفه تاکتیکی مبتنی بر پرس شدید از بالا را در دستور کار خود قرار داده است؛ سبک بازی تهاجمی و بی‌رحمانه‌ای که البته نیاز به توان بدنی بسیار بالا و دوندگی بی‌امان از سوی بازیکنان دارد.

قهرمان دو دوره جام جهانی اگرچه مرحله مقدماتی را در منطقه آمریکای جنوبی با موفقیت و به شکلی روان پشت سر گذاشت، اما نتایج بازی‌های تدارکاتی اخیر آن‌ها نگرانی‌های جدی را بابت بی‌ثباتی در خط حمله ایجاد کرده است. شاگردان بیلسا در دیدارهای اخیر خود مقابل مکزیک و الجزایر در گلزنی ناکام ماندند و علاوه بر آن، شکست سنگین ۵ بر ۱ مقابل ایالات متحده را تجربه کردند. پس از خداحافظی ادینسون کاوانی از بازی‌های ملی و همچنین خط خوردن لوئیس سوارز از لیست نهایی تورنمنت، این تیم اکنون فاقد یک گلزن شش‌دانگ و اثبات‌شده در مسابقات بزرگ است. با این شرایط، اروگوئه برای دیکته کردن بازی خود و صعود به مراحل حذفی، باید به طور کامل به کمربند میانی مستحکم و جنگنده خود تکیه کند.

اردوی لاسلسته در تسخیر بحران مصدومیت مدافعان

مارسلو بیلسا در آستانه این دیدار حساس با یک بحران جدی و نگران‌کننده در خط دفاعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. رونالد آرائوخو به دلیل مصدومیت کلافه‌کننده از ناحیه ساق پا عملاً شانس حضور در این بازی را از دست داده است. وضعیت ژوزه خیمنز نیز به دلیل مشکلات مچ پا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ماتیاس وینیا هم با یک آسیب‌دیدگی عضلانی مواجه است که احتمالا حضور او را با مشکل مواجه می‌کند.

سباستین کاسرس که اخیراً از ناحیه سر دچار ضرب‌دیدگی شده بود، احتمالاً شرایط بازی را به دست خواهد آورد تا در کنار سانتیاگو بوئنو زوج خط دفاعی را تشکیل دهد.

در خط هافبک اما اوضاع کاملاً متفاوت است؛ فدریکو والورده فوق‌ستاره و قلب تپنده تیم ملی اروگوئه به شمار می‌رود. ستاره باشگاه رئال مادرید وظیفه تنظیم ریتم بازی و ایجاد تهدید با شوت‌های از راه دور را بر عهده خواهد داشت. مانوئل اوگارته با جنگندگی و فیزیک همیشگی‌اش به عنوان هافبک دفاعی انجام وظیفه می‌کند و رودریگو بنتانکور نیز این مثلث هافبک مخوف و کلاس جهانی را تکمیل خواهد کرد. در فاز تهاجمی، ماکسیمیلیانو آرائوخو برای ایجاد عرض و خلاقیت از جناحین تلاش خواهد کرد و داروین نونیز که به واسطه بازی در لیگ عربستان شناخت خوبی از حریف دارد، در کنار فدریکو وینیا امیدهای اصلی باز کردن دروازه شاهین‌های سبز خواهند بود.

ترکیب احتمالی اروگوئه برای رویارویی با شاهین‌های سبز

فرناندو موسلرا؛ گیجرمو وارلا، سباستین کاسرس، سانتیاگو بوئنو، ماتیاس اولیورا؛ فدریکو والورده، مانوئل اوگارته، رودریگو بنتانکور، ماکسیمیلیانو آرائوخو؛ فدریکو وینیا و داروین نونیز

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