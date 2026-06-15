به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال مصر پس از صعود مقتدرانه و بی‌دردسر به عنوان صدرنشین گروه خود در مرحله مقدماتی، با هدایت حسام حسن پا به این دوره از جام جهانی می‌گذارد. نتایج بازی‌های دوستانه اخیر فراعنه در برابر تیم‌های بزرگ و قدرتمند جهان، هرچند متفاوت بوده اما سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای را ارسال کرده است.

آن‌ها موفق شدند مقابل اسپانیای مدعی به تساوی ارزشمند بدون گل دست پیدا کنند، روسیه را با یک گل شکست دادند و در نهایت در یک نبرد پایاپای و نزدیک با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب برزیل شدند. این نتایج به خوبی نشان‌دهنده ساختار دفاعی منظم، مستحکم و انعطاف‌پذیری بالای این تیم آفریقایی است.

آخرین وضعیت اردوگاه فراعنه؛ بازگشت پادشاه مصری در سلامت کامل

مصر در شرایطی خود را آماده این نبرد بزرگ می‌کند که هیچ بازیکن مصدومی در لیست خود ندارد و تیم با بالاترین سطح از اعتماد به نفس وارد زمین خواهد شد. بزرگترین خبر خوش برای هواداران این تیم، بهبودی کامل محمد صلاح از مصدومیت همسترینگی است که در اواخر ماه آوریل به آن دچار شده بود. فوق‌ستاره مصری با حضور کنترل‌شده و ۴۵ دقیقه‌ای در دیدار دوستانه اخیر مقابل برزیل، آمادگی کامل خود را برای رهبری کشورش در این تورنمنت به رخ کشید.

صلاح در این مسابقه به عنوان کاپیتان فراعنه در پست تخصصی خود یعنی وینگر راست به میدان خواهد رفت. با وجود گزینه‌های مختلف در خط حمله، انتظار می‌رود حسام حسن استراتژی محتاطانه‌ای را اتخاذ کند و تمرکز اصلی خود را بر روی استحکام خط دفاعی و اجرای ضدحملات سریع و ویرانگر بگذارد. خط حمله مصر با حضور صلاح و عمر مرموش که در فرم فوق‌العاده‌ای به سر می‌برد، تهدیدی جدی برای هر خط دفاعی خواهد بود.

در کارهای دفاعی نیز محمد عبدالمنعم و یاسر ابراهیم زوج قلب دفاعی مصر را تشکیل می‌دهند و وظیفه دارند مهاجمان زهرآدار بلژیک را به طور کامل مهار و بی‌اثر کنند. استراتژی کلی فراعنه در این دیدار، حفظ ساختار فشرده تیمی، کلافه کردن عناصر تهاجمی بلژیک و استفاده حداکثری از فضاهای خالی پشت مدافعان حریف با اتکا به سرعت بالای مهاجمان خود در ضدحملات است.

ترکیب احتمالی مصر برای شبیخون به شیاطین سرخ:

مصطفی شوبیر؛ محمد هانی، محمد عبدالمنعم، یاسر ابراهیم، احمد فتوح؛ مهند لاشین، مروان عطیه؛ محمد صلاح، امام عاشور، تروتیگه؛ عمر مرموش.

انتهای پیام/