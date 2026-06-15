به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال بلژیک در شرایطی پا به این تورنمنت بزرگ می‌گذارد که در فرم فوق‌العاده و ایده‌آلی قرار دارد. شیاطین سرخ مرحله مقدماتی جام جهانی را بدون حتی یک شکست و با اقتداری کامل پشت سر گذاشتند.

این روند درخشان و موفقیت‌آمیز در بازی‌های تدارکاتی اخیر آن‌ها نیز ادامه داشته است؛ جایی که بلژیکی‌ها ابتدا با نتیجه ۲ بر ۰ از سد کرواسی گذشتند و هفته گذشته نیز در یک نمایش مقتدرانه، تونس را با ۵ گل در هم کوبیدند. با توجه به خط حمله آتشین و مهره‌های باانگیزه‌ای که در اختیار دارند، بلژیک کاملاً آماده نشان داده و از همین حالا به عنوان یکی از مدعیان زودهنگام برای پیشروی تا مراحل پایانی جام جهانی به شمار می‌رود.

آخرین وضعیت اردوگاه شیاطین سرخ؛ بحران در قلب دفاع

شاگردان رودی گارسیا در آستانه این دیدار افتتاحیه، با یک چالش بزرگ در خط دفاعی خود مواجه شده‌اند. زنو دبست، مدافع وسط کلیدی این تیم، به دلیل مصدومیت از ناحیه پا قادر به همراهی شیاطین سرخ در این مسابقه نخواهد بود.

اگرچه این مدافع جوان همراه با کاروان تیم سفر کرده است، اما انتظار نمی‌رود که تا مراحل بعدی تورنمنت شرایط بازی را پیدا کند. غیبت او سردرد بزرگی برای رودی گارسیا در چیدمان خط دفاعی ایجاد کرده و این سرمربی احتمالاً مجبور خواهد شد به زوج اضطراری و موقت براندون مشله و جوئل نگوی در قلب دفاع اعتماد کند.

به جز مصدومیت دبست، سایر بازیکنان لیست بلژیک در سلامت کامل هستند و برای این نبرد آمادگی دارند. تصمیم کلیدی و مهم گارسیا برای این بازی در خط حمله خواهد بود؛ جایی که او باید بین استفاده از روملو لوکاکو، مهاجم باتجربه تیمش، یا بازی دادن به شارل دکتلار در نقش «۹ کاذب» یکی را انتخاب کند.

انتظار می‌رود بلژیک با آرایش هجومی ۱-۳-۲-۴ وارد زمین شود که در این سیستم، بخش عمده‌ای از برنامه‌های خلاقانه تیم بر دوش کوین دی‌بروینه خواهد بود. در جناحین نیز سرعت بالا و حرکات مستقیم جرمی دوکو، ابزار اصلی شیاطین سرخ برای باز کردن و در هم شکستن خط دفاعی مصر به شمار می‌رود.

ترکیب احتمالی بلژیک برای تقابل با فراعنه:

تیموا کورتوا؛ توما مونیه، براندون مشله، جوئل نگوی، تیموتی کاستانیه؛ آمادو اونانا، یوری تیلمانس؛ لاندرو تروسار، کوین دی‌بروینه، جرمی دوکو؛ شارل دکتلار.

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