شجاعان بوبسیتا به دنبال اولین شگفتی جام

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال کیپ‌ورد در شرایطی خود را برای یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین مسابقات تاریخش مقابل اسپانیا در افتتاحیه گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند که این دیدار، اولین تجربه رسمی آن‌ها در این تورنمنت بزرگ محسوب می‌شود.

«کوسه‌های آبی» برای نخستین بار در تاریخ خود پا به بیست‌وچهارمین دوره جام جهانی می‌گذارند و در کنار تیم‌های کوراسائو، اردن و ازبکستان، یکی از چهار تیمی هستند که اولین حضور خود در این مسابقات را جشن می‌گیرند. آن‌ها در گام اول باید در برابر یکی از قدرت‌های سنتی و اصیل فوتبال جهان صف‌آرایی کنند؛ اسپانیا، قهرمان جهان در سال ۲۰۱۰ که با اتکا به فوق‌ستاره‌هایی نظیر لامین یامال، رودری و پدری وارد مسابقات شده است، مدعی اصلی این نبرد و یکی از شانس‌های جدی فتح جام به شمار می‌رود.

کوسه‌های آبی به دنبال تداوم یک ماجراجویی شگفت‌انگیز

رسیدن به مرحله نهایی جام جهانی، تا همین‌جا هم به عنوان بزرگترین افتخار و شاهکار تاریخ فوتبال کیپ‌ورد ثبت شده است. پدیده جدید فوتبال آفریقا تحت هدایت بوبسیتا، سرمربی باانگیزه خود، یک مسیر مقدماتی فوق‌العاده را پشت سر گذاشت؛ صعود باشکوه آن‌ها به خصوص با درخشش در بازی‌های خانگی رقم خورد، جایی که کیپ‌وردی‌ها تمامی مسابقات خود را بدون حتی یک گل خورده با پیروزی پشت سر گذاشتند و در نهایت با حذف کامرون بزرگ و مقتدر، بلیت آمریکای شمالی را رزرو کردند.

اکنون اما زمان روبرویی با بزرگترین چالش فرا رسیده است. با توجه به حضور غول‌هایی مثل اروگوئه و عربستان سعودی در این گروه فشرده و سخت (گروه H)، کسب حتی یک امتیاز از این نبرد تاریخی می‌تواند نقشی حیاتی و سرنوشت‌ساز در رویای صعود کوسه‌های آبی به مرحله حذفی ایفا کند.

ترکیب احتمالی سربازان بوبسیتا برای بازی قرن

انتظار می‌رود بوبسیتا برای این مسابقه بزرگ، به همان ستاره‌های وفادار و مهره‌های کلیدی که این صعود تاریخی را رقم زدند، اعتماد کند. ترکیب احتمالی کیپ‌ورد برای تقابل با لاروخا به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

دروازه‌بان: مارسیو روزا

مدافعان: استیون موریرا، لوگان کاستا، ژائو پائولو، دروی دوارته

هافبک‌ها: تلمو آرکانخو، ویلی سمدو، لیورامنتو

مهاجمان: رایان مندس، جووان کابرال، بنی

این تقابل جذاب و دیدنی بین اسپانیا و کیپ‌ورد که روز ۱۵ ژوئن برگزار می‌شود، رسماً به معنای آغاز ماجراجویی شگفت‌انگیز این کشور آفریقایی در معتبرترین تورنمنت ورزشی جهان خواهد بود.

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