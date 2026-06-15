به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال اسپانیا روز دوشنبه در اولین رقابت خود در گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کیپ‌ورد می‌رود. این مسابقه فرصت بسیار مناسبی برای شاگردان لوئیس دلا فوئنته است تا مسابقات را با یک پیروزی آغاز کنند و جایگاه خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی کسب جام تثبیت نمایند.

لاروخا با تیمی سرشار از استعداد و تجربیات بین‌المللی پا به میدان می‌گذارد. پس از چند سال برنامه‌ریزی و ساخت یک تیم قوی و رقابتی، اکنون اسپانیایی‌ها در میان مدعیان جدی کسب جام قرار دارند و برای رسیدن به دومین قهرمانی خود در تاریخ جام جهانی تلاش می‌کنند. در سمت مقابل، تیم ملی کیپ‌ورد قرار دارد که نخستین حضور تاریخ خود را در بزرگترین صحنه فوتبالی جهان تجربه می‌کند و امیدوار است به یکی از غافلگیری‌های این دوره از رقابت‌ها تبدیل شود.

اتکای ماتادورها به خط هافبک کهکشانی

تمام شواهد نشان می‌دهد که لوئیس دلا فوئنته هسته اصلی خط هافبک خود را با حضور سه بازیکن فوق‌العاده باکیفیت حفظ خواهد کرد. انتظار می‌رود رودری وظیفه دیکته کردن ریتم بازی را بر عهده داشته باشد و پدری در کنار فابیان روئیز، با خلاقیت، کنترل مالکیت توپ و ایجاد موقعیت‌های هجومی از او حمایت کنند.

در درون دروازه، هیچ شکی در خصوص فیکس بودن اونای سیمون وجود ندارد و خط دفاعی نیز با حضور مارکوس یورنته، پائو کوبارسی، ایمریک لاپورت و مارک کوکوریا شکل خواهد گرفت.

اما جذاب‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش، در خط حمله اسپانیا رقم خواهد خورد. با وجود اینکه لامین یامال از نظر بدنی به بهبودی کامل رسیده و شرایط بازی را دارد، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که او این دیدار را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. در این صورت، الکس بائنا این شانس را خواهد داشت تا در کنار میکل اویارزابال و فران تورس، مثلث خط حمله ماتادورها را تشکیل دهد.

ترکیب احتمالی و پیش‌بینی‌شده اسپانیا برای این مسابقه به این شرح است:

اونای سیمون؛ مارکوس یورنته، پائو کوبارسی، ایمریک لاپورت، مارک کوکوریا؛ رودری، پدری، فابیان روئیز؛ الکس بائنا، میکل اویارزابال و فران تورس.

رویای تاریخ‌سازی کیپ‌ورد در اولین گام

برای کیپ‌ورد، این مسابقه یک رویداد کاملاً تاریخی به شمار می‌رود. تیم تحت هدایت بوبسیتا پس از یک ماراتن مقدماتی درخشان و بی‌سابقه، صعود خود را به این تورنمنت قطعی کرد و حالا هدفش این است که ثابت کند توانایی رقابت در بالاترین سطح فوتبال جهان را دارد.

انتظار می‌رود سرمربی این تیم آفریقایی برای هدایت تیمش در این بازی تاریخی، به ستاره‌هایی چون وزینیا، لوگان کاستا، رایان مندس، جووان کابرال و دایلو روچا لیورامنتو تکیه کند.

اگرچه اسپانیا روی کاغذ مدعی مطلق این مسابقه است، اما تازه‌واردهای جام جهانی چیزی برای از دست دادن ندارند و معتقدند که می‌توانند از کوچک‌ترین فرصت‌ها مقابل این غول فوتبال اروپا نهایت استفاده را ببرند. برنامه اصلی آن‌ها در این دیدار، حفظ انضباط دفاعی و چشم دوختن به موقعیت‌های ضدحمله خواهد بود.

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