زلزله مانشافت در صدر جدول تاریخی
آلمان با هفتتایی کردن حریف، برزیل را از پادشاهی جام جهانی عزل کرد
تیم ملی فوتبال آلمان در جریان پیروزی پرگل و مقتدرانه ۷ بر ۱ خود مقابل کوراسائو در جام جهانی ۲۰۲۶، موفق شد در یک آمار تاریخی از برزیل عبور کند و در رتبه اول جدول ادوار مسابقات قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آلمان با به ثمر رساندن این ۷ گل، شمار گلهای خود در تاریخ ادوار جام جهانی را به عدد ۲۳۹ رساند تا با عبور از برزیل ۲۳۸ گله، به تنهایی بر صدر جدول بیشترین گلهای زده در تاریخ این تورنمنت تکیه بزند.
نکته جالب و کنایهآمیز این مسابقه، تکرار نتیجه دراماتیک جام جهانی ۲۰۱۴ بود؛ جایی که مانشافت در نیمهنهایی آن مسابقات، برزیل میزبان را در خاک خود با همین نتیجه سنگین ۷ بر ۱ در هم کوبید و حالا با تکرار این نتیجه مقابل کوراسائو، پادشاهی گلزنی در جام جهانی را هم از چنگ سلسائو درآورد. رسانههای برزیلی نیز بلافاصله به این موضوع واکنش نشان دادند؛ نشریه جلوبو اسپورت نوشت: «آنها باز هم برگشتند؛ آلمان مقابل کوراسائو کمی غافلگیر شد اما در نیمه دوم راه افتاد و نتیجه تاریخی ۲۰۱۴ را تکرار کرد.» همچنین روزنامه او تمپو گزارش داد: «آلمان به کوراسائو یک "روزِ برزیلی" هدیه داد.»
در این مسابقه جذاب که به عنوان اولین بازی شاگردان خولیان ناگلزمان در جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد، فلیکس انمچا در همان دقیقه ششم آلمان را پیش انداخت. با این حال، تیم رقیب که حریفی دستوپا بسته به نظر میرسید، در دقیقه ۲۱ با گلزنی لیوانو کومننسیا به طور غیرمنتظرهای کار را به تساوی کشاند و مدعی اصلی قهرمانی را شوکه کرد.
طوفان مانشافت پس از شوک اولیه
اما این تساوی دوام چندانی نداشت و ژرمنها خیلی زود خود را در زمین پیدا کردند. نیکو اشلوتربک در دقیقه ۳۸ گل دوم آلمان را به ثمر رساند و درست قبل از سوت پایان نیمه اول، کای هاورتز از روی نقطه پنالتی اختلاف را به دو گل رساند تا آلمانیها با برتری ۳ بر ۱ راهی رختکن شوند.
در نیمه دوم، ماشین گلزنی آلمان کاملاً بیرحم ظاهر شد؛ جمال موسیالا، ناتانیل براون، دنیز اونداو و مجدداً کای هاورتز چهار گل دیگر به ارمغان آوردند تا این افتتاحیه مقتدرانه کامل شود. آلمانیها تا به حال در ۱۱۳ بازی طی ۲۱ دوره جام جهانی به میدان رفتهاند و صعود آنها با بازی روز شنبه مقابل ساحل عاج و سپس نبرد با اکوادور ادامه خواهد یافت.
در سمت مقابل، برزیلیها که جام جهانی را با تساوی ناامیدکننده ۱-۱ مقابل مراکش (با تک گل وینیسیوس جونیور) آغاز کردهاند، در ۲۳ دوره حضور خود ۱۱۵ بازی انجام دادهاند. با این حال، یاران وینیسیوس جونیور این شانس را دارند تا در بامداد شنبه، در صورت آتشبازی و پیروزی پرگل مقابل هائیتی، دوباره صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی را از آلمان پس بگیرند. برزیل پس از تقابل با هائیتی، بازیهای مرحله گروهی خود را با جدال برابر اسکاتلند به پایان خواهد رساند.