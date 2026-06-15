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وقتی «اسنیکو» گل وایکینگها را در جام جهانی زنده کرد
تیم ملی فوتبال سوئد در جریان برتری پرگل خود مقابل تونس در جام جهانی ۲۰۲۶، تایید یکی از گلهای حساس خود را مدیون فناوری پیشرفته و جدید فیفا موسوم به «اسنیکو» بود.
به گزارش ایلنا، در شب آتشبازی و خطونشان بزرگ وایکینگها در مکزیک، یکی از جالبترین و بحثبرانگیزترین صحنههای جام جهانی از نظر تکنولوژیکی رقم خورد. ماتیاس سوانبرگ، ستاره تعویضی سوئد، تنها ۱۸ ثانیه پس از پا گذاشتن به مستطیل سبز موفق شد روی یک ضربه ایستگاهی دروازه تونس را باز کند، اما شادی او دوامی نداشت و کمکداور بلافاصله پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد.
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با اعتراض بازیکنان سوئد، صحنه فوراً به اتاق کمکداور ویدئویی (VAR) ارجاع داده شد. چالش اصلی داوران در این صحنه، بررسی این موضوع بود که آیا آلکساندر ایساک در مسیر حرکت توپ، با آن لمس و برخوردی داشته است یا خیر؛ چرا که این تماس احتمالی، تعیینکننده خط فرضی آفساید و سرنوشت گل بود.
در این لحظه حساس، فیفا از یک فناوری پیشرفته و نوین رونمایی کرد که پیش از این مشابه آن را در ورزش کریکت با نام «اسنیکو» (Snicko) دیده بودیم. این سیستم با استفاده از سنسورهای صوتی فوقحساس و با فرکانس بالا، کمترین ارتعاشات ناشی از برخورد توپ با بدن یا لباس بازیکن را ثبت میکند.
نمودارها و دادههای به دست آمده از این فناوری در اتاق VAR به وضوح نشان داد که ایساک یک برخورد بسیار جزئی و میلیمتری با توپ داشته است. همین تماس ناچیز که با چشم غیرمسلح و دوربینهای عادی به سختی قابل تشخیص بود، کافی بود تا موقعیت سوانبرگ کاملاً قانونی و در وضعیت روی خط (Onside) تشخیص داده شود. با تایید نهایی این تکنولوژی، داور وسط گل چهارم سوئد را پذیرفت تا فناوریهای نوین یک بار دیگر تاثیر شگرف و حیاتی خود را در سرنوشت مسابقات بزرگ فوتبال دنیا به رخ بکشند.