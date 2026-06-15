درخواست رسمی استقلال برای تعیین تکلیف جام حذفی

به گزارش ایلنا، در شرایطی که لیگ برتر همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد، باشگاه استقلال خواستار تعیین تکلیف مسابقات جام حذفی شد. علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال، با ارسال نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ، بر لزوم برگزاری دیدارهای باقی‌مانده این رقابت‌ها تأکید کرد.

تاجرنیا با اشاره به رایزنی انجام‌شده با مدیران باشگاه‌های حاضر در مراحل پایانی جام حذفی اعلام کرد که اکثریت آن‌ها با برگزاری مسابقات در کوتاه‌ترین زمان ممکن موافق هستند.

در حال حاضر تنها هفت مسابقه تا پایان جام حذفی باقی مانده و استقلال معتقد است این رقابت‌ها می‌تواند در یک بازه زمانی فشرده و پس از پایان جام جهانی به سرانجام برسد تا قهرمان مسابقات در زمین بازی مشخص شود.

متن نامه تاجرنیا به شرح زیر است:

بسمه تعالی

‌ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

‌ریاست محترم سازمان لیگ فوتبال ایران

‌با سلام و احترام

‌جام حذفی فوتبال ایران در کنار لیگ برتر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین رقابت‌های فوتبال کشور، همواره از جایگاه ویژه‌ای نزد باشگاه‌ها، بازیکنان و میلیون‌ها هوادار فوتبال برخوردار بوده است. متأسفانه به دلیل شرایط خاص و حوادثی که کشور عزیزمان با آن مواجه شد، ادامه رقابت‌های این فصل جام حذفی ناتمام ماند و تعیین قهرمان به زمان دیگری موکول شد.

‌اکنون که بحمدالله شرایط کشور ثبات بیشتری پیدا کرده و تنها هشت تیم در رقابت‌ها باقی مانده‌اند و صرفاً هفت مسابقه تا معرفی قهرمان فاصله وجود دارد، معتقدیم تعیین تکلیف این مسابقات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به نفع ⁧‫#فوتبال_ایران‬⁩، ⁧‫#باشگاه‌ها‬⁩، ⁧‫#بازیکنان‬⁩، ⁧‫#حامیان_مالی‬⁩ و ⁧‫#هواداران‬⁩ خواهد بود.

‌بر اساس ساختار مسابقات، تنها چهار دیدار در مرحله یک‌چهارم نهایی، دو دیدار در مرحله نیمه‌نهایی و یک مسابقه فینال باقی مانده است؛ بدین معنا که کل رقابت‌ها می‌تواند در یک بازه زمانی فشرده و منظم، ظرف حدود ده روز به پایان برسد. فاصله چهار روزه میان مراحل نیز از نظر فنی و اجرایی کاملاً امکان‌پذیر بوده و در بسیاری از تورنمنت‌های معتبر جهان سابقه دارد.

‌از این رو، باشگاه‌های حاضر در مرحله پایانی جام حذفی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ نظم و اعتبار مسابقات، ازفدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درخواست می‌کنند برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری دیدارهای باقیمانده جام حذفی در نخستین فرصت ممکن پس از پایان رقابت‌های جام جهانی صورت پذیرد تا پرونده این دوره از مسابقات به شکلی منظم، عادلانه و در زمین مسابقه بسته شود.

‌بی‌تردید تعیین قهرمان در مستطیل سبز، بهترین و منصفانه‌ترین راهکار برای حفظ حقوق تمامی باشگاه‌های حاضر و صیانت از اعتبار فوتبال کشور است. همچنین این اقدام می‌تواند ضمن احترام به تلاش‌های یک فصل کامل تیم‌ها، پاسخگوی انتظار مشروع هوادارانی باشد که مشتاق تعیین سرنوشت این رقابت‌ها در چارچوب اصول حرفه‌ای ورزش هستند.

‌امید است فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با در نظر گرفتن منافع ملی فوتبال، حفظ یکپارچگی مسابقات و حقوق تمامی ذی‌نفعان، تصمیم مقتضی را در این خصوص اتخاذ نمایند.

‌با احترام

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