خطونشان ترسناک وایگینگها در مکزیک
سوئد با آتشبازی ایساک و گیوکرش تونس را در هم کوبید
تیم ملی فوتبال سوئد در اولین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶، با ارائه یک نمایش هجومی ودرخشش آلکساندر ایساک و ویکتور گیوکرش، با نتیجه سنگین ۵ بر ۱ تونس را مغلوب کرد تا خطونشانی جدی برای سایر مدعیان بکشد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال سوئد جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک نمایش بیرحمانه و کوبنده آغاز کرد و با درخشش خیرهکننده آلکساندر ایساک و ویکتور گیوکرش، با نتیجه ۵ بر ۱ تونس را در هم کوبید تا با اقتدار در صدر جدول گروه F قرار بگیرد.
آلکساندر ایساک، مهاجم باشگاه لیورپول، پس از پشت سر گذاشتن یک فصل سخت در رده باشگاهی، این بار در بزرگترین صحنه فوتبالی جهان ارزشهای خود را به رخ کشید. او در این مسابقه معمار اصلی فروپاشی خط دفاعی تونس بود و علاوه بر به ثمر رساندن یک گل انفرادی چشمنواز، نقش کلیدی در پایهگذاری سایر گلهای سوئد ایفا کرد تا شاگردان گراهام پاتر دقیقاً مطابق با انتظارات پیش از تورنمنت ظاهر شوند.
قفل دروازهها خیلی زود و در همان دقیقه هفتم مسابقه توسط یاسین آیاری، هافبک باشگاه برایتون شکسته شد. این بازیکن با وجود اصالت تونسیاش، هیچ احساساتی از خود نشان نداد و پس از اینکه موهب شماخ، دروازهبان تونس، در یک موقعیت شلوغ، ضربات ایساک و گیوکرش را مهار کرد، توپ برگشتی را از لبه محوطه جریمه با شلیکی تماشایی به تور چسباند.
عجز خط دفاعی تونس در مهار زوج ویرانگر سوئد
تونس در شرایطی پا به این مسابقه گذاشت که به کارنامه دفاعی مستحکم خود در مرحله مقدماتی افتخار میکرد، اما این اعتبار در کمتر از نیم ساعت اول بازی کاملاً از بین رفت. گل دوم سوئد روی یک ضدحمله برقآسا به ثمر رسید؛ جایی که ایساک در جناح چپ صاحب توپ شد، مهاجم لیورپول به راحتی به عرض زد و مدافعان تونس را محو کرد و در نهایت با یک ضربه کاتدار و دقیق، توپ را به گوشه دورتر دروازه فرستاد.
البته تونسیها درست قبل از سوت پایان نیمه اول موفق شدند یک راه نجات پیدا کنند تا امیدها برای بازگشت زنده شود. عمر رکیک بالاتر از همه برخاست و ارسال تماشایی هانیبال مجبری را با ضربه سر تبدیل به گل کرد تا از غفلت نادر خط دفاعی سوئد نهایت استفاده را ببرد و تیمش را با امیدواری راهی رختکن کند.
مهمانی گیوکرش روی اشتباهات مرگبار مدافعان
با این حال، هرگونه امید برای کامبک تونس در دقیقه ۵۹ و زمانی که پرس سنگین سوئدیها جواب داد، به طور کامل به خاکستر تبدیل شد. ایساک باز هم کاتالیزور اصلی گل بود؛ او با تحت فشار قرار دادن الیاس صخیری، کاپیتان تونس، او را مجبور به یک اشتباه فاجعهبار در لبه محوطه جریمه کرد. توپ در موقعیتی ایدهآل زیر پای ویکتور گیوکرش، ستاره آرسنال افتاد و او هم با خونسردی و بیرحمی تمام، اختلاف را بیشتر کرد.
این گل خیال سوئدیها را کاملاً راحت کرد تا آنها با غرور و اعتماد به نفس یک مدعی واقعی به بازی ادامه دهند. در اواخر بازی، ماتیاس سوانبرگ که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، تنها چند ثانیه پس از ورود، روی پاس ظریف ایساک توپ را به گل چهارم تبدیل کرد. اگرچه کمکداور ابتدا پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد، اما بررسی اتاق VAR به درستی نشان داد که لمس توپ ایساک، سوانبرگ را در موقعیت سالم قرار داده بود تا نتیجه ۴ بر ۱ شود. این اما پایان کار نبود و در وقتهای تلفشده مسابقه، آیاری روی یک توپ سرگردان ضربه نهایی را زد تا دبل خود را کامل کرده و پیروزی مقتدرانه ۵ بر ۱ را ثبت کند.
با ثبت این نتیجه، سوئد با سه امتیاز کامل و به لطف تفاضل گل عالی، در صدر جدول گروه F جا خوش کرد؛ چرا که در دیدار دیگر این گروه، نبرد تیمهای هلند و ژاپن با نتیجه تساوی به پایان رسید. تونس اکنون برای زنده نگه داشتن رویای صعود خود با یک ماموریت دشوار روبروست. در دور دوم این مسابقات که در تاریخ ۲۰ ژوئن برگزار میشود، سوئد در یک آزمون سختتر به مصاف هلند میرود و تونس برای فرار از حذف زودهنگام، برابر ژاپن صفآرایی خواهد کرد.