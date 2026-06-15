ارلینگ هالند: فشار را دوست دارم و به آینده امیدوارم
ارلینگ هالند، ستاره منچسترسیتی، در آستانه نخستین حضورش در جام جهانی، از انتظارات بالای مردم و فشار ناشی از آن صحبت کرد و به یادآوری خاطراتش از اولین جام جهانی پرداخت.
به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند، مهاجم نروژی منچسترسیتی، در مصاحبهای اختصاصی به بیان احساساتش درباره نخستین جام جهانیاش پرداخت و گفت: «مردم از من انتظار کارهای بزرگ دارند، اما من فشار را دوست دارم.» این بازیکن ۲۵ ساله به یادآوری اولین تجربهاش از جام جهانی در سال ۲۰۱۰ پرداخت و گفت که آن زمان تنها ۹ سال داشت و بازی افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی برایش خاطرهانگیز است.
هالند که در این تابستان برای نخستین بار در جام جهانی بازی خواهد کرد، به اهمیت این رویداد برای نروژ اشاره کرد و گفت: «این احساس فوقالعادهای است. چیزی که مدتها به آن فکر کردهام. حالا من بخشی از آن هستم و این چیزی است که هر بازیکنی آرزویش را دارد.»
تیم ملی نروژ در گروهی دشوار با عراق، سنگال و فرانسه قرار گرفته است. هالند با اشاره به این چالشها گفت: «این کار آسانی نخواهد بود، اما باید به تواناییمان ایمان داشته باشیم و ببینیم چه پیش میآید. یک قدم در یک زمان.»
این مهاجم نروژی همچنین به تأثیر مائوریسیو پوچتینو، سرمربی سابقش در منچسترسیتی، بر پیشرفت خود اشاره کرد و گفت: «او به همه بازیکنان کمک میکند تا بهتر شوند و این بزرگترین نکته است.»
با توجه به انتظارات بالا از هالند و تیم ملی نروژ، او امیدوار است که بتواند در این جام جهانی عملکردی درخشان داشته باشد و خاطرات جدیدی برای خود بسازد.