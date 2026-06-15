به گزارش ایلنا، بوبیستا در کنفرانس خبری پیش از بازی روز دوشنبه، گفت: «از نظر من، آرامش دارم. ما اینجا تنها برای شرکت در مسابقات نیامده‌ایم، بلکه برای رقابت آمده‌ایم. تیم ما در طول این مسیر نشان داده است که بالغ است و امیدوارم این روند ادامه یابد. بازی‌های ابتدایی همیشه برای هر تیمی دشواری‌هایی به همراه دارد.»

وی افزود: «ما تلاش می‌کنیم آرامش داشته باشیم و از بازی با مسئولیت لذت ببریم، اما باید بدون ترس رقابت کنیم. فکر می‌کنم در تیم ما دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.»

کیپ ورد در این بازی با یک تیم قهرمان جهان روبرو می‌شود که برای کسب عنوان قهرمانی تلاش می‌کند. بوبیستا در مورد چگونگی نشان دادن شجاعت در برابر این چالش گفت: «ما باید خوب دفاع کنیم و زمانی که توپ را در اختیار داریم، شجاعت داشته باشیم. ما توانسته‌ایم این کار را در برابر هر حریفی انجام دهیم. به آمادگی خود اعتماد داریم و می‌دانیم که لحظات دشواری خواهیم داشت، اما همچنین می‌توانیم برای اسپانیا مشکلاتی ایجاد کنیم. وقتی توپ را داریم، باید شجاعت برای حمله داشته باشیم و وقتی نداریم، باید با مسئولیت دفاع کنیم. این هویت ماست.»

وی همچنین به افتخار مواجهه با یک تیم قهرمان جهان و اروپا اشاره کرد و گفت: «بسیاری از مردم کیپ ورد طرفدار تیم ملی اسپانیا هستند. بنابراین افتخار بزرگی است که اسپانیا اولین حریف ما باشد. این تیم مدل تثبیت‌شده‌ای دارد و برخی از بهترین بازیکنان جهان را در اختیار دارد. اما بازی در چهارچوب‌های زمین انجام می‌شود.»

در این جام جهانی، انتظار زیادی از لامین یامال، بازیکن اسپانیایی وجود دارد که در این بازی از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. بوبیستا به تمجید از این بازیکن پرداخت و گفت: «لامین یامال بازیکن فوق‌العاده‌ای است، اما ما بازی را برای مقابله با کل تیم اسپانیا آماده کرده‌ایم. اسپانیا بسیار بزرگ‌تر از یک بازیکن است. البته با یامال قوی‌تر می‌شود، اما آمادگی ما برای کل تیم بوده است.»

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