مادر گابریل ماگالیس پسرش را به گریه انداخت
گابریل ماگالیس، مدافع برجسته تیم ملی برزیل، در مصاحبهای با لوچیانو هوک از سختیهای دوران کودکی و تلاشهای مادرش صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، گابریل ماگالیس، مدافع ۲۸ ساله و یکی از بهترین بازیکنان جهان، در مصاحبهای با لوچیانو هوک به یادآوری دوران سختی که در سن ۱۲ سالگی در آکادمی آوایی گذرانده بود، پرداخت. او در این مصاحبه گفت که در آن زمان به دلیل دوری از خانواده و زندگی در خوابگاه، به فکر ترک فوتبال افتاده بود، اما در نهایت تصمیم به ماندن گرفت و به موفقیتهای بزرگی دست یافت.
مادر گابریل، خانم مارسی، که اکنون در لندن زندگی میکند، به یاد میآورد که چگونه به عنوان یک کارگر خانگی و نظافتچی، زمان زیادی را از فرزندانش دور بود. او به سختیهای زندگی و فداکاریهای پدرش، آقای آکاسیو، اشاره کرد و گفت: «من همیشه کار میکردم و فرزندانم را به پدرم میسپردم. وقتی به خانه میرسیدم، همه چیز آماده بود و من نمیدانستم که او تمام روز را صرف بازی فوتبال کرده است.»
گابریل در این مصاحبه به یاد میآورد که چگونه در جوانی تصمیم گرفت به مادرش آرامش بیشتری بدهد و گفت: «روزی که به خانه آمدم و به او گفتم: "مادر، دیگر نیازی به کار کردن نداری"، او به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. من هنوز هم در آن زمان وضعیت مالی خوبی نداشتم، اما هر چه داشتم را با او تقسیم میکردم.»
این مصاحبه به خوبی نشاندهنده تلاشها و فداکاریهای خانواده ماگالیس و تأثیر آن بر موفقیتهای گابریل در دنیای فوتبال است.