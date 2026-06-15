به گزارش ایلنا، دارن بازلی، سرمربی تیم ملی فوتبال نیوزیلند، در گفتگو با خبرنگاران، حواشی و زمینه‌های سیاسی پیرامون دیدار افتتاحیه تیمش در جام جهانی مقابل ایران را نادیده گرفت و تأکید کرد که بازیکنانش با وجود توجه شدید رسانه‌ها به این مسابقه، تمام تمرکز خود را تنها معطوف به جریان فوتبال کرده‌اند.

این تقابل حساس از گروه G رقابت‌ها در شهر لوس‌آنجلس، پس از ماه‌ها تنش و درست یک روز پس از آن برگزار می‌شود که واشنگتن و تهران از یک توافق چارچوبی برای پایان دادن به درگیری‌های خود خبر دادند. بازلی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت غیرفوتبالی این مسابقه تاکید کرد که نیوزیلند دقیقاً همانند هر مسابقه دیگری خود را برای این دیدار آماده کرده است. او در این باره گفت: «اگر واقع‌بین باشیم، ما به این مسابقه به چشم یک بازی کاملاً عادی نگاه کرده‌ایم. ما برای تمام بازی‌های بین‌المللی خود به یک شکل آماده می‌شویم و برای این مسابقه نیز هیچ کار متفاوتی انجام نداده‌ایم. این بازی برای ما اهمیت زیادی دارد چون یک مسابقه در جام جهانی است و ما می‌خواهیم عملکرد خوبی در این تورنمنت داشته باشیم.»

کریس وود، کاپیتان و بهترین گلزن تاریخ فوتبال نیوزیلند نیز اظهارات سرمربی خود را تأیید کرد و گفت: «تمام تمرکز ما فقط و فقط روی فوتبال بوده است. زمانی که شما پا به درون مستطیل سبز و پشت خطوط سفید زمین می‌گذارید، هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد.»

انتظار می‌رود این مسابقه جمعیت زیادی از ایرانیان مقیم لوس‌آنجلس را به ورزشگاه بکشاند، هرچند که هنوز مشخص نیست تیم ملی ایران چه میزان حمایت از سوی این هواداران دریافت خواهد کرد. با این حال، بازلی تأکید کرد که بازیکنانش از حضور در یک جو بزرگ و پرشور استقبال می‌کنند. او افزود: «همه بازیکنان ترجیح می‌دهند در حضور تماشاگران زیاد و در یک اتمسفر بزرگ بازی کنند. این دقیقاً همان چیزی است که به خاطرش پا به جام جهانی گذاشته‌ایم.»

این مسابقه نشان‌دهنده بازگشت نیوزیلند به جام جهانی پس از یک غیبت ۱۶ ساله است و بازلی اشاره کرد که شاگردانش سال‌ها برای این فرصت تلاش کرده‌اند: «ما زمان زیادی را برای بودن در اینجا صبر کرده‌ایم و برای شروع مسابقات کاملاً هیجان‌زده هستیم.»

نیوزیلند در شرایطی به مصاف ایران می‌رود که یوزهای ایرانی در رده بیستم رنکینگ جهانی قرار دارند و مرحله مقدماتی آسیا را بدون شکست پشت سر گذاشته‌اند، اما کریس وود معتقد است مسابقات این تورنمنت تا اینجای کار نشان داده که فاصله زیادی میان تیم‌ها وجود ندارد. مهاجم نیوزیلند در پایان گفت: «بسیار جذاب است که تا به اینجا بیشتر بازی‌ها نزدیک و فشرده بوده‌اند و همه تیم‌ها شانس پیروزی داشته‌اند. این موضوع به ما هم اعتماد به نفس بالایی می‌دهد.»

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