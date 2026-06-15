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طوفان در پالم بیچ؛ روز پرتنش پرتغال

طوفان در پالم بیچ؛ روز پرتنش پرتغال
کد خبر : 1799370
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روز نخست اردوگاه تیم ملی فوتبال پرتغال در پالم بیچ با حوادث غیرمنتظره‌ای همراه بود.

به گزارش ایلنا، روز شنبه، تیم ملی پرتغال در حالی که در شهر ساحلی پالم بیچ مستقر بود، روز خود را با نشاط آغاز کرد. در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی، بازیکنانی چون ژوآو فلیکس، پدرو نتو، روبن دیاس، برناردو سیلوا، ژائو کُنسیلو، تریکائو و سامو کاستا به دریا زده و از دست امنیتی که سعی در بازگرداندن آن‌ها به هتل داشت، فرار کردند.

اما ادامه روز به شدت تحت تأثیر طوفان قرار گرفت؛ کنفرانس خبری که قرار بود در ساعت ۱۸ به وقت محلی برگزار شود، به دلیل وقوع طوفان و بارش شدید باران لغو شد. همچنین تمرین برنامه‌ریزی شده برای ۴۵ دقیقه بعد نیز به همین دلیل کنسل گردید.

در ابتدا، چادر نصب شده در کنار زمین تمرین تخلیه شد و خبرنگاران و اعضای سازمان به دلیل مسائل ایمنی به خودروهای خود هدایت شدند. فدراسیون فوتبال پرتغال نیز لغو کنفرانس خبری را تأیید کرد که قرار بود ماتئوس نونز در آن شرکت کند.

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