به گزارش ایلنا، مانوئل نویر در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، پس از خروج از بازنشستگی بین‌المللی، دوباره پیراهن تیم ملی آلمان را بر تن کرد و در دیدار مقابل کیرائو که با نتیجه ۷-۱ به نفع آلمان به پایان رسید، خوشحالی خود را ابراز کرد. نویر در این باره گفت: «به شدت به بازگشت خود افتخار می‌کنم.»

در دیگر اخبار، تیم ملی فرانسه به نیویورک رسید تا خود را برای بازی افتتاحیه‌اش در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل سنگال آماده کند. همچنین، تیم ملی ژاپن موفق شد در بازی افتتاحیه‌اش برابر هلند به تساوی دست یابد. کای هاورتس، پس از پیروزی بزرگ آلمان، گفت: «شروع با نتیجه ۷-۱ واقعاً خاص است.»

از سوی دیگر، نیمار به دلیل مصدومیت در بازی برزیل مقابل مراکش غایب خواهد بود و در حال حاضر در حال تمرین در سالن با هم‌تیمی‌هایش است.

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