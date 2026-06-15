حرکت تحسینبرانگیز هواداران ژاپن سوژه جام جهانی شد
پس از تساوی ۲-۲ ژاپن و هلند در نخستین بازی هر دو تیم در جام جهانی، هواداران ژاپنی به جمعآوری زبالهها در استادیوم پرداختند.
به گزارش ایلنا، هواداران ژاپنی پس از پایان بازی که در آن تیم ملی کشورشان موفق شد دو بار از شکست بازگردد، در استادیوم دالاس ماندند تا فضای مورد استفاده خود را تمیز کنند. این بازی که به تساوی ۲-۲ انجامید، به هیچ وجه نتوانست عادت نیکو و سنتی هواداران ژاپنی را تحت تأثیر قرار دهد.
پس از پایان بازی و با خالی شدن تقریباً کامل استادیوم، گروهی از هواداران ژاپنی با کیسههای آبی رنگ به جمعآوری زبالهها پرداختند و تمام نقاط استادیوم را زیر نظر گرفتند. این اقدام مشابه حرکتی است که آنها در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انجام دادند و در بسیاری از بازیها به جمعآوری زبالهها پرداختند. هواداران ژاپنی تا زمانی که آخرین زبالهها را جمعآوری نکردند، استادیوم را ترک نکردند.