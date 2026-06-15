آشنایی با سبک بازی تیم ملی الجزایر؛ حریف آرژانتین در جام جهانی
تیم ملی الجزایر در آستانه دیدار با آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶، به بررسی سبک بازی و استراتژیهای خود پرداخته است. این تیم با تکیه بر بازی عمودی و فشار در میانه میدان، به دنبال خلق شگفتی در این رقابتها است.
به گزارش ایلنا، الجزایر در نخستین بازی خود در جام جهانی، به مصاف آرژانتین خواهد رفت و به خوبی میداند که این دیدار برای آنها چالش بزرگی خواهد بود. این تیم که در قاره آفریقا در رده دوم پس از مراکش و سنگال قرار دارد، امیدوار است تا با ارائه یک بازی خوب، تاریخسازی کند.
استراتژی الجزایر برای این دیدار تحت هدایت ولادیمیر پتکوویچ، سرمربی بوسنیایی، بهگونهای طراحی شده که با توجه به ویژگیهای تیم حریف، بهترین عملکرد را داشته باشد. پتکوویچ که سابقه همکاری با لیونل اسکالونی در باشگاه لاتزیو را دارد، در این بازی ممکن است از سیستم ۴-۳-۳ که در اکثر بازیها استفاده کرده، بهره ببرد یا به ۵-۲-۳ که در دیدار دوستانه اخیر با اروگوئه به کار برد، تغییر رویه دهد.
یکی از ویژگیهای بارز بازی الجزایر، فشار در میانه میدان است. این تیم معمولاً به دنبال فشار بالا بر روی حریف نیست و در دفاع نیز به صورت فشرده عمل نمیکند. بلکه، آنها به دنبال ایجاد فشار در میانه میدان هستند و در صورت تصاحب توپ، به سرعت به حمله میزنند. بازی آنها به شدت عمودی است و معمولاً از پاسهای طولانی و سریع استفاده میکنند.
ریاض محرز، ستاره ۳۴ ساله الجزایر و قهرمان لیگ برتر انگلیس با منچسترسیتی، نقش کلیدی در تیم دارد و به عنوان کاپیتان و الگوی بازیکنان، مسئولیتهای زیادی را بر عهده دارد. محرز به عنوان یک بازیکن چپپا، از سمت راست به داخل میآید و حملات را هدایت میکند.
در خط دفاعی، الجزایر با چالشهایی مواجه است. اگر رامی بنسبعینی به دلیل مصدومیت نتواند بازی کند، این تیم یکی از مدافعان کلیدی خود را از دست خواهد داد. در این صورت، پتکوویچ ممکن است به استفاده از یک خط دفاعی پنج نفره روی آورد تا نقاط ضعف خود را پوشش دهد.
در خط حمله، محرز در سمت راست، عمورا در سمت چپ و گویری به عنوان مهاجم نوک قرار خواهند گرفت. همچنین، الجزایر با بازیکنانی جوان و بااستعداد در نیمکت، گزینههای خوبی برای تعویض دارد.
تیم ملی فوتبال الجزایر در گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و برنامه بازیهای این تیم به شرح زیر است:
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۲۶ خرداد ۱۴۰۵ مقابل آرژانتین (ورزشگاه گِها اَت اَروهد، کانزاسسیتی)
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۲ تیر ۱۴۰۵ مقابل اردن (ورزشگاه لِویز، سانفرانسیسکو)
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۶ تیر ۱۴۰۵ مقابل اتریش (ورزشگاه گِها اَت اَروهد، کانزاسسیتی)