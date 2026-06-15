از تراژدی ششتایی قطر تا معجزه سنپترزبورگ
ویترین پرفراز و نشیب یوزها در ویترین افتتاحیه جام جهانی
تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ حضور خود در ادوار مختلف جام جهانی، کارنامه کاملاً متفاوتی را در مسابقات افتتاحیه به ثبت رسانده که از شکستهای سنگین و گلبهخودیهای دراماتیک تا تساویهای تاکتیکی را در بر میگیرد.
به گزارش ایلنا، بررسی عملکرد ملیپوشان ایران در نخستین گام خود در بزرگترین آوردگاه فوتبالی جهان، تابلویی از بیمها و امیدها را به تصویر میکشد؛ مسیری که از سال ۱۹۷۸ آغاز شد و تا آخرین دوره در سال ۲۰۲۲ ماجراهای عجیبی را پشت سر گذاشته است:
جام جهانی ۱۹۷۸؛ برخورد سخت با لاله های نارنجی ایران ۰-۳ هلند نخستین تجربه حضور ایران در تاریخ این مسابقات با یک قرعه فوقالعاده دشوار همراه بود. ملیپوشان ایران در اولین گام به مصاف هلند قدرتمند و مدعی رفتند که در نهایت این دیدار با شکست ۳ بر صفر یوزها به پایان رسید تا تفاوت سطح فوتبال آسیا و اروپا در آن زمان نمایان شود.
جام جهانی ۱۹۹۸؛ شکست تلخ با ضربه ایستگاهی جادویی ایران ۰-۱ یوگسلاوی پس از بیست سال غیبت، نسل طلایی فوتبال ایران پا به فرانسه گذاشت. نمایش شجاعانه و پایاپای شاگردان جلال طالبی مقابل تیم پرستاره یوگسلاوی همه را شگفتزده کرد، اما در نهایت شلیک تماشایی سینیشا میهایلوویچ از روی یک ضربه ایستگاهی، یک باخت خفیف و حسرتبار را در گام اول برای ایران رقم زد.
جام جهانی ۲۰۰۶؛ فروپاشی در نیمه دوم برانکو ایران ۱-۳ مکزیک تیم پرستاره ایران در آلمان بازی را مقابل مکزیک هجومی آغاز کرد. پس از گلزنی یحیی گلمحمدی و تساوی در نیمه اول، امیدها برای کسب امتیاز بالا رفت، اما اشتباهات فردی در خط دفاعی و افت بدنی بازیکنان در نیمه دوم باعث شد تا مکزیکیها دو بار دیگر دروازه ایران را باز کنند و بازی با شکست ۳ بر ۱ به پایان برسد.
جام جهانی ۲۰۱۴؛ اولین امتیاز تاریخ در گام نخست ایران ۰-۰ نیجریه کارلوس کیروش در برزیل یک ساختار دفاعی بتنی و رسوخناپذیر را روانه میدان کرد. ایران در برابر عقابهای نیجریه یک بازی کاملاً بسته و تاکتیکی را به نمایش گذاشت و در نهایت موفق شد برای اولین بار در تاریخ حضور خود در جام جهانی، مسابقه افتتاحیه را با کسب امتیاز و یک تساوی ارزشمند بدون گل ترک کند.
جام جهانی ۲۰۱۸؛ معجزه سنپترزبورگ با طعم گلبهخودی ایران ۱-۰ مراکش شیرینترین و دراماتیکترین افتتاحیه تاریخ ایران در روسیه رقم خورد. در حالی که مراکش سراپا حمله بود، یوزهای ایرانی با جان و دل دفاع کردند و در آخرین ثانیههای وقتهای تلفشده، روی ارسال احسان حاجصفی و گلبهخودی فراموشنشدنی عزیز بوهدوز، ایران به یک پیروزی تاریخی و سهامتیازی دست یافت.
جام جهانی ۲۰۲۲؛ کابوس تلخ در قطر ایران ۲-۶ انگلیس آخرین پرده از مسابقات افتتاحیه ایران به یک قاب کاملاً تاریک و باورنکردنی تبدیل شد. شاگردان کارلوس کیروش در همان دقایق ابتدایی با مصدومیت علیرضا بیرانوند شوک بزرگی را متحمل شدند و در یک بازی کاملاً آشفته، با نتیجه سنگین ۶ بر ۲ مقابل انگلیس تن به شکست دادند تا سنگینترین باخت تاریخ ایران در ادوار جام جهانی ثبت شود.