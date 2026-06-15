ویترین پرفراز و نشیب یوزها در ویترین افتتاحیه جام جهانی

به گزارش ایلنا، بررسی عملکرد ملی‌پوشان ایران در نخستین گام خود در بزرگترین آوردگاه فوتبالی جهان، تابلویی از بیم‌ها و امیدها را به تصویر می‌کشد؛ مسیری که از سال ۱۹۷۸ آغاز شد و تا آخرین دوره در سال ۲۰۲۲ ماجراهای عجیبی را پشت سر گذاشته است:

جام جهانی ۱۹۷۸؛ برخورد سخت با لاله های نارنجی ایران ۰-۳ هلند نخستین تجربه حضور ایران در تاریخ این مسابقات با یک قرعه فوق‌العاده دشوار همراه بود. ملی‌پوشان ایران در اولین گام به مصاف هلند قدرتمند و مدعی رفتند که در نهایت این دیدار با شکست ۳ بر صفر یوزها به پایان رسید تا تفاوت سطح فوتبال آسیا و اروپا در آن زمان نمایان شود.

جام جهانی ۱۹۹۸؛ شکست تلخ با ضربه ایستگاهی جادویی ایران ۰-۱ یوگسلاوی پس از بیست سال غیبت، نسل طلایی فوتبال ایران پا به فرانسه گذاشت. نمایش شجاعانه و پایاپای شاگردان جلال طالبی مقابل تیم پرستاره یوگسلاوی همه را شگفت‌زده کرد، اما در نهایت شلیک تماشایی سینیشا میهایلوویچ از روی یک ضربه ایستگاهی، یک باخت خفیف و حسرت‌بار را در گام اول برای ایران رقم زد.

جام جهانی ۲۰۰۶؛ فروپاشی در نیمه دوم برانکو ایران ۱-۳ مکزیک تیم پرستاره ایران در آلمان بازی را مقابل مکزیک هجومی آغاز کرد. پس از گلزنی یحیی گل‌محمدی و تساوی در نیمه اول، امیدها برای کسب امتیاز بالا رفت، اما اشتباهات فردی در خط دفاعی و افت بدنی بازیکنان در نیمه دوم باعث شد تا مکزیکی‌ها دو بار دیگر دروازه ایران را باز کنند و بازی با شکست ۳ بر ۱ به پایان برسد.

جام جهانی ۲۰۱۴؛ اولین امتیاز تاریخ در گام نخست ایران ۰-۰ نیجریه کارلوس کی‌روش در برزیل یک ساختار دفاعی بتنی و رسوخ‌ناپذیر را روانه میدان کرد. ایران در برابر عقاب‌های نیجریه یک بازی کاملاً بسته و تاکتیکی را به نمایش گذاشت و در نهایت موفق شد برای اولین بار در تاریخ حضور خود در جام جهانی، مسابقه افتتاحیه را با کسب امتیاز و یک تساوی ارزشمند بدون گل ترک کند.

جام جهانی ۲۰۱۸؛ معجزه سن‌پترزبورگ با طعم گل‌به‌خودی ایران ۱-۰ مراکش شیرین‌ترین و دراماتیک‌ترین افتتاحیه تاریخ ایران در روسیه رقم خورد. در حالی که مراکش سراپا حمله بود، یوزهای ایرانی با جان و دل دفاع کردند و در آخرین ثانیه‌های وقت‌های تلف‌شده، روی ارسال احسان حاج‌صفی و گل‌به‌خودی فراموش‌نشدنی عزیز بوهدوز، ایران به یک پیروزی تاریخی و سه‌امتیازی دست یافت.

جام جهانی ۲۰۲۲؛ کابوس تلخ در قطر ایران ۲-۶ انگلیس آخرین پرده از مسابقات افتتاحیه ایران به یک قاب کاملاً تاریک و باورنکردنی تبدیل شد. شاگردان کارلوس کی‌روش در همان دقایق ابتدایی با مصدومیت علیرضا بیرانوند شوک بزرگی را متحمل شدند و در یک بازی کاملاً آشفته، با نتیجه سنگین ۶ بر ۲ مقابل انگلیس تن به شکست دادند تا سنگین‌ترین باخت تاریخ ایران در ادوار جام جهانی ثبت شود.

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