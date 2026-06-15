به گزارش ایلنا، بیلسا که به خاطر رفتارهای غیرمتعارفش در دنیای فوتبال شناخته می‌شود، در ویدئوی رسمی فیفا که معمولاً برای معرفی بازیکنان و مربیان در زمان پخش مسابقات استفاده می‌شود، تنها به مدت ۱۲ ثانیه به دوربین نگاه می‌کند و در باقی زمان، چشمانش به زمین دوخته شده است. برخی از هواداران این رفتار را به عنوان نوعی خودداری یا خجالت تعبیر کرده‌اند و حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال وجود یک نوع تحریم از سوی این مربی ۷۰ ساله مطرح شده است.

علاوه بر این، بیلسا در عکس‌های رسمی تیم ملی اروگوئه برای جام جهانی نیز حضور ندارد و تصاویر بازیکنانی مانند اراساچتا، موسلرا و والورده به تازگی منتشر شده است. تیم ملی اروگوئه تحت هدایت بیلسا در گروه H جام جهانی قرار دارد و اولین بازی خود را روز دوشنبه در برابر عربستان سعودی برگزار خواهد کرد. اسپانیا و کیپ‌ورد نیز در این گروه حضور دارند.

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