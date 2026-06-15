خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بزرگ‌ترین سوالات درباره بیلسا؛ آیا او خجالتی است یا مغرور؟

بزرگ‌ترین سوالات درباره بیلسا؛ آیا او خجالتی است یا مغرور؟
کد خبر : 1799330
لینک کوتاه کپی شد.

مارسلو بیلسا، سرمربی تیم ملی فوتبال اروگوئه، در ویدئوی رسمی فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ به طور مداوم به زمین نگاه می‌کند و این موضوع سوالات زیادی را درباره رفتار او ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا، بیلسا که به خاطر رفتارهای غیرمتعارفش در دنیای فوتبال شناخته می‌شود، در ویدئوی رسمی فیفا که معمولاً برای معرفی بازیکنان و مربیان در زمان پخش مسابقات استفاده می‌شود، تنها به مدت ۱۲ ثانیه به دوربین نگاه می‌کند و در باقی زمان، چشمانش به زمین دوخته شده است. برخی از هواداران این رفتار را به عنوان نوعی خودداری یا خجالت تعبیر کرده‌اند و حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال وجود یک نوع تحریم از سوی این مربی ۷۰ ساله مطرح شده است.

علاوه بر این، بیلسا در عکس‌های رسمی تیم ملی اروگوئه برای جام جهانی نیز حضور ندارد و تصاویر بازیکنانی مانند اراساچتا، موسلرا و والورده به تازگی منتشر شده است. تیم ملی اروگوئه تحت هدایت بیلسا در گروه H جام جهانی قرار دارد و اولین بازی خود را روز دوشنبه در برابر عربستان سعودی برگزار خواهد کرد. اسپانیا و کیپ‌ورد نیز در این گروه حضور دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی