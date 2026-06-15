گفتگوی جالب فیفا با علیرضا بیرانوند
ویدئو: پسر چوپان بیخانمانی که دنیا را شوکه کرد
فیفا ضمن انتشار گفتگوی جالب با علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران، نوشت: از خوابیدن در خیابانهای تهران تا مهار پنالتی کریستیانو رونالدو در بزرگترین صحنه جهانی، این داستان باورنکردنی علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی ایران است. علیرضا که در یک خانواده عشایری متولد شد، با فقر شدید و مخالفت خانوادهاش روبرو شد، فقط برای اینکه بتواند به ورزشی که دوست داشت بپردازد. او در نوجوانی بدون هیچ پولی از خانه رفت و با کار کردن به عنوان رفتگر، کارواش و پیتزاپز از بیخانمانی جان سالم به در برد. امروز، او رکورددار گینس با طولانیترین پرتاب در تاریخ فوتبال و دروازه بان تیم ملی در جام جهانی 2026 است. این داستان نهایی پشتکار، شجاعت و مبارزه با مشکلات است.