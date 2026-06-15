به گزارش ایلنا، گروهی متشکل از ۱۳ تیم حاضر در جام جهانی از قاره‌های آسیا، آفریقا و منطقه کارائیب، به شدت از الکساندر چفرین، رئیس یوفا، به دلیل اظهارات منسوب به او که گفته بود گسترش تورنمنت به ۴۸ تیم باعث ایجاد مسابقات «بی‌جذابیت» می‌شود، انتقاد کردند.

این ۱۳ کشور در بیانیه مشترکی که توسط اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی منتشر شد، «ناامیدی عمیق خود را از اظهارات اخیر الکساندر چفرین، رئیس یوفا، در خصوص افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی فوتبال و توصیف او از بسیاری از مسابقات به عنوان بازی‌های بی‌جذابیت» ابراز داشتند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «برای کشورهای ما، چیزی به نام مسابقه بی‌اهمیت در جام جهانی وجود ندارد. این ادعا که برخی از این مسابقات از اهمیت کمتری برخوردار هستند، بسیار ناامیدکننده است و تلاش‌ها، فداکاری‌ها و آرزوهای بازیکنان، مربیان، باشگاه‌ها، مدیران فوتبال و هواداران را در سراسر جهان نادیده می‌گیرد.»

صحبت‌های چفرین دوشنبه گذشته در جریان یک کنفرانس در لیوبلیانا، توسط وب‌سایت‌های اسلوونیایی ژورنال ۲۴ و دوسی نقل شده بود.

در ادامه این بیانیه ذکر شده است: «ما اظهارات رئیس یوفا را رد و بار دیگر بر این باور خود تأکید می‌کنیم که توسعه فوتبال باید به ایجاد فرصت‌ها، الهام‌بخشی به نسل‌های جدید و تقویت ماهیت واقعی و جهانی بازی ادامه دهد.»

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) هنوز پاسخی به درخواست رسانه ESPN برای اظهار نظر در این باره نداده است.

در این بیانیه، علاوه بر آفریقای جنوبی، کشورهای کیپ‌ورد، کوراسائو، اردن و ازبکستان که اولین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کنند، به همراه کنگو، هائیتی، الجزایر، مراکش، مصر، غنا، ساحل عاج و تونس حضور دارند.

در پایان بیانیه آمده است: «برای کشورهایی مانند کیپ‌ورد، کوراسائو، اردن و ازبکستان، صعود به جام جهانی فوتبال نشان‌دهنده یک دستاورد تاریخی و تحقق رویایی است که نسل‌ها در آن سهیم بوده‌اند. برای ملت‌هایی چون کنگو و هائیتی نیز بازگشت به بزرگترین صحنه فوتبال پس از غیبتی طولانی، معنای ویژه‌ای برای میلیون‌ها هوادار دارد که سال‌ها و در برخی موارد دهه‌ها برای این لحظه انتظار کشیده‌اند.»

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