قلعهنویی با ستارههای هجومی به دنبال شروعی مقتدرانه
ترکیب احتمالی ایران مقابل نیوزیلند (شماتیک)
تیم ملی فوتبال ایران بامداد سهشنبه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود؛ مسابقهای که میتواند گام اول شاگردان امیر قلعهنویی برای تحقق رؤیای تاریخی صعود از مرحله گروهی باشد.
به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، تیم ملی ایران در حالی هفتمین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند که هنوز موفق به عبور از مرحله گروهی نشده و حالا در گروه G رقابتها امیدوار است با کسب نتیجهای مطلوب برابر نیوزیلند، مسیر صعود به دور حذفی را هموار کند.
ملیپوشان ایران در آستانه این مسابقه از شرایط فنی مطلوبی برخوردار هستند. شاگردان قلعهنویی در سه بازی اخیر خود مقابل کاستاریکا، گامبیا و مالی به پیروزی رسیدهاند و در دو دیدار نیز موفق به ثبت کلینشیت شدهاند؛ آماری که نشان میدهد تیم ملی با آمادگی قابل قبولی پا به جام جهانی گذاشته است.
البته تیم ملی در آستانه این دیدار با چند غایب احتمالی مواجه است. علیرضا جهانبخش، دنیس اکرت و مهدی ترابی به احتمال این مسابقه را از دست خواهند داد و وضعیت روزبه چشمی نیز پیش از آغاز بازی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در سوی مقابل، نیوزیلند پس از ۱۶ سال بار دیگر به جام جهانی بازگشته، اما نتایج اخیر این تیم چندان امیدوارکننده نبوده است. «آلوایتز» در ۱۱ مسابقه اخیر خود متحمل ۹ شکست شده و در ۶ دیدار نیز موفق به گلزنی نشده است؛ آماری که برتری نسبی ایران روی کاغذ را نشان میدهد.
با این حال، شاگردان دارن بیزلی امیدوارند با تکیه بر تجربه کریس وود، کاپیتان و مهاجم باتجربه خود، شگفتیساز شوند. مهاجم ناتینگهام فارست با ۴۵ گل ملی مهمترین مهره هجومی نیوزیلند محسوب میشود.
از سوی دیگر، مهدی طارمی همچنان مهمترین ستاره خط حمله ایران به شمار میرود. مهاجم ۱۰۵ بازی ملی ایران تاکنون ۶۰ گل برای تیم ملی به ثمر رسانده و در کنار بازیکنانی چون محمد محبی، مهدی قایدی و سامان قدوس، امید اصلی گلزنی ایران در این مسابقه خواهد بود.
با توجه به غیبت احتمالی چند بازیکن و ترکیبهای اخیر تیم ملی، به نظر میرسد امیر قلعهنویی تیمش را با آرایش ۱-۲-۳-۴ روانه میدان کند.
ترکیب احتمالی ایران مقابل نیوزیلند:
علیرضا بیرانوند؛ رامین رضاییان، شجاع خلیلزاده، محمدحسین کنعانیزادگان، احسان حاجصفی؛ سعید عزتاللهی، رزاقنیا؛ محمد محبی، سامان قدوس، مهدی قایدی؛ مهدی طارمی.
ایران در شرایطی پا به این مسابقه میگذارد که علاوه بر کسب سه امتیاز، نیمنگاهی نیز به ثبت نخستین صعود تاریخی خود به مراحل حذفی جام جهانی دارد؛ هدفی که شروعی قدرتمند مقابل نیوزیلند میتواند آن را بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار دهد.