شوک سرمربی لاروخا در آستانه بازی افتتاحیه
لامین یامال کاملا آماده است، اما شاید نیمکتنشین شود
سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا با اعلام اینکه لامین یامال در شرایط بدنی خوبی قرار دارد، از احتمال نیمکتنشینی این ستاره جوان در اولین بازی لاروخا در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل کیپورد خبر داد.
به گزارش ایلنا، لوئیس دلا فوئنته، سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا، تأیید کرد که لامین یامال در شرایط بدنی ایدهآلی قرار دارد، اما در عین حال اعلام کرد که این مهاجم کلیدی قرار است در اولین بازی این کشور در جام جهانی مقابل کیپورد، کار را از روی نیمکت آغاز کند.
یامال، وینگر بارسلونا که یکی از سرشناسترین و محبوبترین بازیکنان حاضر در این تورنمنت به شمار میرود، پس از مصدومیتی که در تاریخ ۲۲ آوریل در ترکیب باشگاهش(بارسلونا) به آن دچار شد، تلاش زیادی را برای به دست آوردن دوباره آمادگی بدنی خود پشت سر گذاشته است.
دلا فوئنته با وجود اینکه یامال آخرین بازی تدارکاتی و دوستانه تیمش در مکزیک را در هفته گذشته از دست داده بود، درباره شانس حضور او در اولین بازی اسپانیا در گروه H جام جهانی خوشبین بود.
دلا فوئنته روز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه در آتلانتا در این باره گفت: «خبر خوب این است که لامین در شرایط بدنی بینظیری قرار دارد. او در همان وضعیتی که ما انتظارش را داشتیم، به این مرحله رسیده است. او کاملاً خوب است، درست مثل نیکو ویلیامز و ویکتور مونیوز. همه آنها در دسترس تیم هستند، هرچند که برخی از آنها کل ۹۰ دقیقه بازی را به میدان نخواهند رفت.»
ویلیامز و مونیوز نیز هر دو در این مدت با مصدومیت دست و پنجه نرم میکردند، اما هر سه بازیکن در تمرینات روز یکشنبه اسپانیا در دانشگاه ایالتی کنساو در جورجیا، به طور کامل در کارهای گروهی شرکت کردند.
دلا فوئنته در ادامه اضافه کرد: «پزشکان تیم میگویند لامین فردا بدون هیچ مشکلی میتواند بازی کند. البته نه برای ۹۰ دقیقه کامل، اما برای چند دقیقه حضور در زمین کاملاً آماده است... وضعیت نیکو ویلیامز هم مشابه اوست. آنها روزها و ساعتهای زیادی را در کنار هم تمرین کردهاند و با رابطه خوبی که با هم دارند، شرایط روحی بسیار مناسبی دارند. اگر احساس کنیم که جریان بازی ایجاب میکند، آنها میتوانند به میدان بروند.»
واکنش سرمربی لاروخا به انتقال احتمالی کوکوریا به رئال مادرید
سرمربی اسپانیا همچنین تأیید کرد که مارک کوکوریا، مدافع چپ این تیم، به خاطر انتشار اخبار مربوط به نهایی شدن انتقالش از چلسی به رئال مادرید، تمرکز خود را در اردو از دست نخواهد داد.
رسانه ESPN روز یکشنبه گزارش داد که باشگاه رئال مادرید برای جذب کوکوریا با قراردادی به ارزش ۶۰ میلیون یورو به توافق رسیده است تا این بازیکن به عنوان یکی دیگر از مهرههای جدید به جمع شاگردان ژوزه مورینیو، سرمربی جدید این تیم، اضافه شود.
دلا فوئنته در واکنش به این نقل و انتقال بزرگ گفت: «اگر این یک خبر خوب برای کوکو یا هر بازیکن دیگری باشد، ما قطعاً برای آن جشن میگیریم. من تمایلی ندارم درباره مسائل باشگاهی صحبت کنم، اما اگر از من درباره وضعیت کوکوریا در تیم ملی بپرسید، میگویم عملکرد او کاملاً متقاعدکننده است... او از ۱۷ سالگی با ما بوده است، من کیفیت بازی، توانایی و پتانسیل بالای او را به خوبی میشناسم. او بدون هیچ شک و تردیدی میتواند یکی از بهترین مدافعان چپ جهان باشد.»
تیم ملی فوتبال اسپانیا در گروه H رقابتهای جام جهانی علاوه بر کیپورد، باید به مصاف تیمهای عربستان سعودی و اروگوئه نیز برود.