کاروان اروگوئه پس از تأخیر جنجالی وارد میامی شد

به گزاش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال اروگوئه در مسیر سفر از مکزیک به ایالات متحده برای آغاز کار خود در جام جهانی، به دلیل نقص در مدارک اداری و پروازی لازم برای هواپیمای چارتر اختصاصی فیفا، روز یکشنبه با تأخیر مواجه شد.

بر اساس برنامه‌ریزی قبلی، قرار بود اعضای این تیم از کمپ تمرینی خود در پلایا دل کارمن به سمت شهر میامی در ایالت فلوریدا پرواز کنند. فدراسیون فوتبال اروگوئه در بیانیه‌ای رسمی در این باره اعلام کرد: «به دلیل بروز برخی مشکلات خارج از کنترل این فدراسیون، پرواز تیم از مکزیک با تأخیر مواجه شده است. بازیکنان در حال حاضر در هتل مشغول استراحت هستند و زمان جدید پرواز که از سوی فیفا تعیین شده، ساعت ۱۶:۱۵ است.»

کمی بعد، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با انتشار بیانیه‌ای به تشریح علت این اتفاق پرداخت و مسئولیت این وضعیت را متوجه شرکت هواپیمایی دانست. در بیانیه فیفا آمده است: «به دلیل اشتباه شرکت هواپیمایی در اخذ مجوزهای لازم در کشور مکزیک، پرواز تیم ملی اروگوئه از کانکون به مقصد میامی با تأخیر روبه‌رو شد. این شرکت هواپیمایی بابت مشکلات به وجود آمده عذرخواهی کرده است. فیفا در طول مدت این تأخیر در ارتباط نزدیک با مسئولان تیم ملی اروگوئه بود و در کنار مقامات فرودگاهی و شرکای عملیاتی تلاش کرد تا روند کار را تسریع ببخشد و میزان اختلال در برنامه‌های سفر این تیم را به کمترین حد ممکن برساند.»

با وجود این جنجال‌ها، کاروان اروگوئه سرانجام در میامی به زمین نشست و نشست خبری به تعویق افتاده این تیم با حضور مارسلو بیلسا، سرمربی، و خوزه ماریا خیمنز، کاپیتان تیم، برگزار شد. بیلسا با وجود تغییرات به وجود آمده در برنامه سفر تأکید کرد که این ماجرا هیچ مشکلی برای تیمش در آستانه مسابقه روز دوشنبه مقابل عربستان سعودی ایجاد نخواهد کرد. خیمنز نیز در این باره اضافه کرد: «ما با چالش‌هایی روبرو شدیم و شرایط سختی بود، اما از این فرصت استفاده کردیم چرا که توانستیم زمان بیشتری را در هتل به استراحت بپردازیم.»

تیم ملی فوتبال اروگوئه در گروه H رقابت‌های جام جهانی با تیم‌های عربستان سعودی، کیپ‌ورد و اسپانیا همگروه است.

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