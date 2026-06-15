شوک بزرگ به برزیل توسط امیر قلعه نویی (ویدیو)
پاسخ امیر قلعهنویی به سؤال خبرنگار فرانسوی درباره غیبت سردار آزمون در فهرست تیم ملی ایران، بیش از آنکه ابهامات را برطرف کند، پرسشهای تازهای را به وجود آورد.
به گزارش ایلنا، در نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند، خبرنگار خبرگزاری فرانسه (AFP) در بخش دوم سؤال خود از قلعهنویی پرسید چرا سردار آزمون در فهرست تیم حضور ندارد و آیا سرمربی تیم ملی دوست داشت او در کنار تیم باشد یا خیر.
قلعهنویی در پاسخ گفت: «سردار آزمون بازیکن بزرگی است و برای تیم ملی ایران زحمات زیادی کشیده است اما در این اردو کنار ما نیست و دوست داشتیم کنار ما باشد. فوتبال همین است دیگر. شما میبینید که نیمار به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ برزیل، یکسری اتفاقات برایش میافتد که در شرایط خوبش حضور ندارد و این یک چیز طبیعی در فوتبال است.»
با این حال، آنچه در این پاسخ بیش از هر چیز جلب توجه میکند، تشبیه وضعیت آزمون به نیمار است؛ مقایسهای که دستکم در شرایط فعلی، اشتراک چندانی میان دو پرونده ایجاد نمیکند.
اگر منظور سرمربی تیم ملی از این قیاس، موضوع آمادگی جسمانی و شرایط فنی بازیکنان باشد، وضعیت نیمار در سالهای اخیر بهخوبی مشخص بوده است. ستاره برزیلی بخش قابل توجهی از مسابقات را به دلیل مصدومیتهای متوالی از دست داده و همین مسئله باعث شده بارها از فهرست تیم ملی کشورش دور بماند.
حتی پس از حضور کارلو آنچلوتی روی نیمکت برزیل نیز تصمیم بر این بوده که نیمار تا رسیدن به آمادگی کامل تحت فشار قرار نگیرد و پس از بازیابی شرایط ایدهآل، دوباره به تیم ملی دعوت شود. جالب آنکه او حتی در جام جهانی نیز با وجود حضور در فهرست نهایی، به دلیل مصدومیت دیدار نخست برزیل مقابل مراکش را از دست داده است.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که نقطه اشتراک وضعیت سردار آزمون و نیمار دقیقاً چیست؟ آیا هر دو بازیکن به دلیل مصدومیت از تیم ملی دور ماندهاند؟ آیا هر دو از نظر فنی در شرایط نامناسبی قرار داشتهاند؟ یا اساساً دلیل دیگری برای این مقایسه وجود دارد که هنوز بهطور شفاف بیان نشده است؟
واقعیت این است که هر تشبیه در فوتبال زمانی معنا پیدا میکند که میان دو موقعیت، اشتراک مشخص و قابل دفاعی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، نهتنها به روشن شدن افکار عمومی کمک نمیکند، بلکه ممکن است ابهامها را بیشتر کند.
شاید انتظار میرفت سرمربی تیم ملی بهجای ارجاع به نمونهای که از جهات مختلف با پرونده آزمون تفاوت دارد، بهطور مستقیم و شفاف درباره دلایل فنی یا شرایط این مهاجم توضیح دهد؛ موضوعی که میتوانست پاسخ روشنتری به پرسش خبرنگار خارجی باشد.