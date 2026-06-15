از قعر فوتبال انگلیس تا بزرگترین صحنه جهان
سفر شگفتانگیز گراهام پاتر از دسته چهارم سوئد تا جام جهانی ۲۰۲۶
سرمربی سرشناس انگلیسی، با پیمودن مسیری جادویی و بینظیر در دنیای مربیگری، موفق شده است خود را از هدایت تیمهای آماتور و گمنام به نیمکت یک تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ برساند.
به گزارش ایلنا، سفر پرماجرا و الهامبخش این مربی بریتانیایی، گواهی بر پشتکار و نبوغ تاکتیکی او در ترانسفر کردن تیمهای رو به افول به اوج موفقیت است؛ مسیری که ایستگاههای کلیدی آن به شرح زیر رقم خورد:
پاتر در سال ۲۰۰۸؛ آغاز از پیوندگاه آماتورها او کار خود را به عنوان سرمربی در تیم «لیدز کارنگی» آغاز کرد؛ تیمی در سطوح بسیار پایین و غیرحرفهای فوتبال انگلستان که پاتر توانست با تکیه بر ایدههای خود، آنها را به سطوح بالاتر ارتقا دهد و نام خود را در محافل کوچک مربیگری مطرح کند.
پاتر در سال ۲۰۱۰؛ معجزه در قطب شمال نقطه عطف زندگی فوتبالی پاتر با پذیرش هدایت تیم گمنام و دسته چهارمی «اوسترشوندس» در سوئد شکل گرفت. او در یک مأموریت تاریخی، این باشگاه کوچک را از پایینترین سطح ممکن به یک مدعی درجه یک در فوتبال سوئد تبدیل کرد، جام حذفی این کشور را بالای سر برد و در نهایت آنها را به مسابقات لیگ اروپا رساند تا دنیای فوتبال با یک نابغه جدید آشنا شود.
پاتر در سال ۲۰۱۸؛ بازگشت پادشاه به لیگ برتر پاتر پس از درخشش در اسکاندیناوی، با پیوستن به سوانسی به فوتبال بریتانیا بازگشت. عملکرد درخشان او سبب شد تا مدیران برایتون درهای لیگ برتر را به روی او باز کنند. پاتر در برایتون شاهکار خود را تکمیل کرد و این تیم را به بالاترین رتبه و جایگاه باشگاهی در کل تاریخ حضورشان در سطح اول فوتبال انگلستان رساند.
پاتر در سال ۲۰۲۶؛ تکیه بر تخت پادشاهی جام جهانی اکنون در سال ۲۰۲۶، این مربی خلاق و ساختارشکن با نشستن روی نیمکت تیم ملی فوتبال سوئد، پا به عرصه بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان گذاشته است تا پس از سالها تلاش در ردههای باشگاهی، حالا در قامت سرمربی یک تیم ملی در جام جهانی به میدان برود.