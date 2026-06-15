۱۶ میلیون تماشاگر پای تماشای نمایش مقتدرانه تیم پوچتینو

به گزارش ایلنا، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط موسسه نیلسن فست نشنالز، ادوبی و توبی، به طور میانگین جمعیتی معادل ۱۵.۹۸۶ میلیون بیننده تماشاگر پیروزی ۴-۱ ایالات متحده مقابل پاراگوئه در اولین بازی این تیم در جام جهانی بودند.

این رقم باعث می‌شود که پخش این مسابقه به پربیننده‌ترین برنامه تلویزیونی تاریخ تیم ملی فوتبال مردان آمریکا به زبان انگلیسی در ایالات متحده تبدیل شود؛ چرا که هواداران آمریکایی برای تماشای آغاز مقتدرانه کارزار خانگی شاگردان مائوریسیو پوچتینو در جام جهانی با یک برد متقاعدکننده، هجوم آورده بودند.

این مسابقه به صورت همزمان از شبکه‌های فاکس، فاکس وان و پلتفرم توبی پخش شد و تعداد بینندگان آن در اوج خود بین ساعت ۲۲:۴۵ تا ۲۳:۰۰ به وقت منطقه زمانی شرقی، به ۱۸.۸۶ میلیون نفر رسید.

رشد بیش از دو برابری تعداد بینندگان نسبت به جام جهانی قطر ۲۰۲۲

این حجم از مخاطب نشان‌دهنده یک جهش بسیار بزرگ نسبت به اولین مسابقه ایالات متحده در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ است.

شبکه فاکس اسپورت گزارش داد که آمار بینندگان این مسابقه در مقایسه با بازی افتتاحیه تیم ملی آمریکا در مرحله گروهی جام جهانی نوامبر ۲۰۲۲ مقابل ولز که ۷.۷۶۳ میلیون بیننده را به خود جذب کرده بود، ۱۰۶ درصد افزایش داشته است. این رشد چشمگیر هم نشان‌دهنده مزایای میزبانی جام جهانی و هم بازتابی از جذابیت روزافزون این رشته ورزشی در ایالات متحده است؛ به ویژه اینکه شاگردان پوچتینو با نمایش درخشان خود در گام نخست، دلایل زیادی برای ادامه دنبال کردن این مسابقات به هواداران دادند.

رسیدن آمار پخش آنلاین به اوج جدید

دیدار مقابل پاراگوئه به پربیننده‌ترین مسابقه تیم ملی مردان آمریکا در پلتفرم‌های پخش آنلاین به زبان انگلیسی تا به امروز تبدیل شد؛ به طوری که طبق اعلام فاکس اسپورت، پلتفرم توبی به طور میانگین در هر دقیقه ۱.۱۳ میلیون بیننده را ثبت کرد. این ارقامِ استریم آنلاین در کنار آمار شبکه‌های تلویزیونی سنتی دست به دست هم دادند تا این مسابقه به یک رکورد تاریخی دست پیدا کند.

برنامه بعدی تیم ملی آمریکا چیست؟

ایالات متحده اکنون تمام تمرکز خود را روی دومین مسابقه خود در مرحله گروهی معطوف خواهد کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا روز جمعه ساعت ۱۵:۰۰ به وقت منطقه زمانی شرقی، در چارچوب رقابت‌های گروه D به مصاف استرالیا خواهد رفت.

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