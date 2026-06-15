به گزارش ایلنا، دونیل مالن که پس از پشت سر گذاشتن یک نیم‌فصل فوق‌العاده با پیراهن رم پا به این مسابقات گذاشته است، در همان دقیقه سوم بازی تا آستانه باز کردن قفل دروازه پیش رفت؛ او با یک چرخش تماشایی ضربه‌اش را به سمت دروازه شلیک کرد، اما زایون سوزوکی با واکنشی دیدنی توپ را از بالای تیرک افقی به کرنر فرستاد. این جدی‌ترین موقعیت دو تیم در نیمه اول بود؛ نیمه‌ای که در آن فرصت‌های گلزنی به ندرت ایجاد شد و هیچ‌یک از دو تیم تمایلی به پذیرش ریسک بالا در هنگام مالکیت توپ نداشتند.

شاگردان رونالد کومان اما بلافاصله پس از شروع نیمه دوم راه باز کردن دروازه حریف را پیدا کردند؛ جایی که ویرجیل فن‌دایک بالاتر از همه پرواز کرد تا ارسال تماشایی رایان گراونبرخ از جناح راست را با یک ضربه سر دقیق به گوشه پایین دروازه بفرستد. با این حال، برتری هلندی‌ها کمتر از هفت دقیقه دوام آورد؛ چرا که کیتو ناکامورا با حرکت به عرض و روی پای راست خود، ضربه‌ای زمینی را روانه دروازه کرد که توپ پس از برخورد به یان پاول فن‌هکه تغییر جهت داد و دور از دستان بارت فربروگن به تور چسبید.

لاله‌های نارنجی بار دیگر پیش افتادند؛ این بار سامرویل، وینگر وستهم، توپ را در گوشه محوطه جریمه تصاحب کرد، به قلب دفاع حریف زد و با پای چپ ضربه‌ای کات‌دار و زمینی را روانه دروازه سوزوکی کرد که توپ پس از برخورد به تیرک عمودی وارد دروازه شد. تاکفوسا کوبو بلافاصله درصدد پاسخ به این گل برآمد، اما شلیک از راه دور و سهمگین او با اختلاف کمی از بالای تیرک افقی به بیرون رفت.

در سوی دیگر میدان، کودی گاکپو با یک ضربه محکم سوزوکی را مجبور کرد تا با پاهایش توپ را نجات دهد، اما با افزایش فشارهای همه‌جانبه ژاپن، خط دفاعی هلند سرانجام تسلیم شد؛ جایی که ضربه سر کوکی اوگاوا در دقیقه ۸۹ پس از برخورد به هم‌تیمی‌اش دایچی کامادا تغییر جهت داد و به گوشه بالای دروازه رفت تا کار به تساوی بکشد.

نمرات بازیکنان هلند

دروازه‌بان و خط دفاعی

بارت فربروگن (۵ از ۱۰):

روی گل اول ناکامورا به دلیل تغییر جهت توپ هیچ کاری از دستش برنمی‌آمد، اما روی گل تساوی دوم ژاپنی‌ها، علیرغم برخورد توپ به کامادا، او قطعاً می‌توانست عکس‌العمل بسیار بهتری از خود نشان دهد.

دنزل دومفریس (۵ از ۱۰):

نوع چیدمان تاکتیکی ژاپن و البته بازی محتاطانه و کم‌فروغ هلند دست به دست هم داد تا او نتواند نفوذهای ویرانگر و همیشگی خود را از کانال راست به نمایش بگذارد.

یان پاول فن‌هکه (۶ از ۱۰):

مدافع میانی برایتون نمایش محکم و استواری از خود ارائه داد. او روی گل ناکامورا کاملاً بدشانس بود که توپ پس از برخورد به او تغییر جهت داد و به گوشه دروازه رفت.

ویرجیل فن‌دایک (۷ از ۱۰):

اگر از چند پاس نه‌چندان دقیق او بگذریم، او مثل همیشه با آرامش و خونسردی بالا در زمین ظاهر شد. ضربه سر دقیق و کادرو شده او قفل دروازه ژاپن را باز کرد.

میکی فن‌ده‌فن (۵ از ۱۰):

او از سرعت بالای خود به شکل موثری برای چند تکل بازیافتی استفاده کرد، اما همچنان در پست دفاع کنار کاملاً راحت و مسلط به نظر نمی‌رسد.

خط میانی

رایان گراونبرخ (۷ از ۱۰):

هافبک لیورپول شب پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. او دو پاس گل به نام خود ثبت کرد و ارسال او روی گل فن‌دایک فوق‌العاده بود، اما در صحنه گل ناکامورا باید برای بستن فضا سریع‌تر عمل می‌کرد و در جریان مسابقه نیز در چند مقطع بازی از دست او خارج شد.

فرنکی دی‌یونگ (۶ از ۱۰):

او به خوبی ساختار خط میانی را حفظ کرد و به بازی نظم داد، هرچند که در کارهای تهاجمی فاقد پویایی و تحرک لازم بود.

تیجانی رایندرز (۵ از ۱۰):

او به خصوص در نیمه اول چند ارسال خوب روی ضربات ایستگاهی داشت، اما در بقیه دقایق بازی چیز خاصی از خود ارائه نداد.

خط حمله

کریسنسیو سامرویل (۷ از ۱۰):

در فضاهای بسته تکنیک و سرعت بالای پاهای خود را به رخ کشید و چند ارسال زمینی و خطرناک هم داشت که با بی‌دقتی هم‌تیمی‌ها هدر رفت. او در نهایت خودش دست به کار شد و با یک ضربه آخر تماشایی هلند را پیش انداخت.

دونیل مالن (۶ از ۱۰):

در همان دقایق ابتدایی ضربه دیدنی او با واکنش فوق‌العاده سوزوکی مهار شد. او در نیمه اول بزرگترین تهدید برای دروازه ژاپن بود اما در نیمه دوم فروکش کرد و در نهایت جای خود را به دپای داد.

کودی گاکپو (۵ از ۱۰):

او در بسیاری از صحنه‌ها فرصت برداشتن و دریبل زدن یار مقابل خود را رد کرد و به جای آن ترجیح داد توپ را به عقب پاس دهد، هرچند که در نیمه دوم یک بار سوزوکی را وادار به واکنش کرد.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

ممفیس دپای (۵ از ۱۰):

پس از وقت استراحت و نوشیدن آب، به عنوان جانشین مالن وارد زمین شد اما برای قرار گرفتن در جریان بازی به شدت دست و پا زد.

تین کوپماینرز (۵ از ۱۰):

در زمان حضورش در زمین نتوانست توپ را در اختیار بگیرد و جریان بازی را از خط میانی دیکته کند.

کوینتن تیمبر (۵ از ۱۰):

او به جای رایندرز وارد زمین شد اما نتوانست کار خاصی در خط میانی انجام دهد.

ناتان آکه (بدون نمره):

در ۱۰ دقیقه پایانی مسابقه به میدان آمد تا به مستحکم شدن ساختار دفاعی تیم کمک کند.

برایان بروبی (بدون نمره):

در لحظات پایانی مسابقه جانشین کودی گاکپو شد.

رونالد کومان (۴ از ۱۰):

بازی محتاطانه و فاقد جذابیت تیم او در نیمه اول به شدت نگران‌کننده بود؛ اگرچه آن‌ها در نیمه دوم کمی وضعیت را بهبود بخشیدند، اما عدم تمرکز در خط دفاعی و تعویض‌های محافظه‌کارانه او در نهایت برای هلند گران تمام شد. آن‌ها باید در بازی‌های باقی‌مانده گروهی نمایش بهتری ارائه دهند.

منبع: گل

انتهای پیام/