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جام جهانی ۲۰۲۶؛

لاموشی: شکست سنگینی بود، اما هنوز شانس صعود داریم

لاموشی: شکست سنگینی بود، اما هنوز شانس صعود داریم
کد خبر : 1799255
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سرمربی تیم ملی تونس پس از شکست ۵ بر ۱ مقابل سوئد در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد تیمش را ناامیدکننده توصیف کرد اما تأکید داشت که شاگردانش همچنان برای صعود از گروه F خواهند جنگید.

به گزارش ایلنا، تیم ملی تونس در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶ برابر سوئد شب سختی را پشت سر گذاشت و با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب شد. پس از پایان مسابقه، صبری لاموشی در نشست خبری از برتری حریف تمجید کرد و مسئولیت این شکست را پذیرفت.

لاموشی در نشست خبری پس از پایان بازی گفت: «باید صادق باشیم؛ سوئد تیم بهتری بود و از اشتباهات ما نهایت استفاده را برد. ما در دقایق مهم تمرکز لازم را نداشتیم و در سطحی که انتظار داشتیم ظاهر نشدیم.»

سرمربی تونس با اشاره به مشکلات دفاعی تیمش افزود: «در طول مسابقه فاصله خطوط ما زیاد شد و مقابل مهاجمان باکیفیت سوئد بهای سنگینی پرداختیم. وقتی مقابل بازیکنانی مانند ایساک و گیوکرس کوچک‌ترین اشتباه را مرتکب شوید، مجازات خواهید شد.»

لاموشی با وجود این شکست سنگین، نسبت به آینده تیمش در مسابقات امیدوار ماند و اظهار داشت: «جام جهانی با یک بازی تمام نمی‌شود. نتیجه امروز تلخ است، اما هنوز دو مسابقه مهم برابر ژاپن و هلند پیش رو داریم. باید خیلی سریع از نظر ذهنی ریکاوری کنیم و واکنش متفاوتی نشان دهیم.»

وی در پایان از هواداران تونس نیز قدردانی کرد: «می‌دانیم که مردم تونس از این نتیجه ناراحت هستند. ما هم ناراحتیم، اما قول می‌دهیم برای جبران این شکست و حفظ شانس صعود، تمام توان خود را در بازی‌های آینده به کار بگیریم.»

تونس با این شکست در قعر جدول گروه F قرار گرفت و حالا دیدار بعدی این تیم برابر ژاپن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت شاگردان لاموشی در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.

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