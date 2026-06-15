خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام جهانی ۲۰۲۶؛

پاتر: شروعی ایده‌آل داشتیم؛ اما هنوز هیچ چیز تمام نشده است

پاتر: شروعی ایده‌آل داشتیم؛ اما هنوز هیچ چیز تمام نشده است
کد خبر : 1799252
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی سوئد پس از پیروزی پرگل برابر تونس در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تمجید از عملکرد شاگردانش تأکید کرد که این برد تنها گام اول در مسیر صعود از گروه F بوده است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی سوئد در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نمایشی مقتدرانه موفق شد تونس را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست دهد و صدرنشین گروه F شود. پس از پایان مسابقه، گراهام پوتر، سرمربی سوئد، از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد اما خواستار حفظ تمرکز بازیکنان برای دیدارهای آینده شد.

پاتر در نشست خبری پس از بازی گفت: «شروع فوق‌العاده‌ای داشتیم و بازیکنان از همان دقیقه اول با اعتمادبه‌نفس و انرژی بالا بازی کردند. گل زودهنگام به ما آرامش داد و توانستیم برنامه تاکتیکی‌مان را به‌خوبی اجرا کنیم.»

سرمربی سوئد درباره عملکرد خط حمله تیمش نیز اظهار داشت: «الکساندر ایساک و ویکتور گیوکرس کیفیت بالای خود را نشان دادند. وقتی بازیکنانی با این توانایی در اختیار داشته باشید، همیشه شانس خلق موقعیت و گلزنی خواهید داشت. از عملکرد تمام بازیکنان، به‌ویژه یاسین آیاری، بسیار راضی هستم.»

پاتر با اشاره به رقابت فشرده در گروه F افزود: «این فقط یک مسابقه بود. سه امتیاز مهم گرفتیم اما هنوز کار تمام نشده است. هلند و ژاپن تیم‌های قدرتمندی هستند و باید با همین تمرکز و انگیزه به مسیرمان ادامه دهیم.»

سوئد با این پیروزی پرگل و کسب سه امتیاز، در پایان هفته نخست صدر جدول گروه F را در اختیار گرفت و با روحیه‌ای بالا به استقبال دیدار حساس بعدی خود برابر هلند خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی