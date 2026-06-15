جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاتر: شروعی ایدهآل داشتیم؛ اما هنوز هیچ چیز تمام نشده است
سرمربی تیم ملی سوئد پس از پیروزی پرگل برابر تونس در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تمجید از عملکرد شاگردانش تأکید کرد که این برد تنها گام اول در مسیر صعود از گروه F بوده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی سوئد در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نمایشی مقتدرانه موفق شد تونس را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست دهد و صدرنشین گروه F شود. پس از پایان مسابقه، گراهام پوتر، سرمربی سوئد، از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد اما خواستار حفظ تمرکز بازیکنان برای دیدارهای آینده شد.
پاتر در نشست خبری پس از بازی گفت: «شروع فوقالعادهای داشتیم و بازیکنان از همان دقیقه اول با اعتمادبهنفس و انرژی بالا بازی کردند. گل زودهنگام به ما آرامش داد و توانستیم برنامه تاکتیکیمان را بهخوبی اجرا کنیم.»
سرمربی سوئد درباره عملکرد خط حمله تیمش نیز اظهار داشت: «الکساندر ایساک و ویکتور گیوکرس کیفیت بالای خود را نشان دادند. وقتی بازیکنانی با این توانایی در اختیار داشته باشید، همیشه شانس خلق موقعیت و گلزنی خواهید داشت. از عملکرد تمام بازیکنان، بهویژه یاسین آیاری، بسیار راضی هستم.»
پاتر با اشاره به رقابت فشرده در گروه F افزود: «این فقط یک مسابقه بود. سه امتیاز مهم گرفتیم اما هنوز کار تمام نشده است. هلند و ژاپن تیمهای قدرتمندی هستند و باید با همین تمرکز و انگیزه به مسیرمان ادامه دهیم.»
سوئد با این پیروزی پرگل و کسب سه امتیاز، در پایان هفته نخست صدر جدول گروه F را در اختیار گرفت و با روحیهای بالا به استقبال دیدار حساس بعدی خود برابر هلند خواهد رفت.