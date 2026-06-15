به گزارش ایلنا، تیم ملی سوئد در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نمایشی مقتدرانه موفق شد تونس را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست دهد و صدرنشین گروه F شود. پس از پایان مسابقه، گراهام پوتر، سرمربی سوئد، از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد اما خواستار حفظ تمرکز بازیکنان برای دیدارهای آینده شد.

پاتر در نشست خبری پس از بازی گفت: «شروع فوق‌العاده‌ای داشتیم و بازیکنان از همان دقیقه اول با اعتمادبه‌نفس و انرژی بالا بازی کردند. گل زودهنگام به ما آرامش داد و توانستیم برنامه تاکتیکی‌مان را به‌خوبی اجرا کنیم.»

سرمربی سوئد درباره عملکرد خط حمله تیمش نیز اظهار داشت: «الکساندر ایساک و ویکتور گیوکرس کیفیت بالای خود را نشان دادند. وقتی بازیکنانی با این توانایی در اختیار داشته باشید، همیشه شانس خلق موقعیت و گلزنی خواهید داشت. از عملکرد تمام بازیکنان، به‌ویژه یاسین آیاری، بسیار راضی هستم.»

پاتر با اشاره به رقابت فشرده در گروه F افزود: «این فقط یک مسابقه بود. سه امتیاز مهم گرفتیم اما هنوز کار تمام نشده است. هلند و ژاپن تیم‌های قدرتمندی هستند و باید با همین تمرکز و انگیزه به مسیرمان ادامه دهیم.»

سوئد با این پیروزی پرگل و کسب سه امتیاز، در پایان هفته نخست صدر جدول گروه F را در اختیار گرفت و با روحیه‌ای بالا به استقبال دیدار حساس بعدی خود برابر هلند خواهد رفت.

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