جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدول گروه F پس از پایان هفته اول؛ سوئد صدرنشین شد، هلند و ژاپن در تعقیب
با پایان مسابقات هفته نخست گروه F جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی سوئد با یک پیروزی پرگل برابر تونس در صدر جدول قرار گرفت و دیدار جذاب هلند و ژاپن نیز با تساوی به پایان رسید تا رقابت در این گروه بیش از پیش فشرده شود.
به گزارش ایلنا، در نخستین مسابقه گروه F، تیمهای هلند و ژاپن در یکی از تماشاییترین بازیهای دور اول به تساوی ۲-۲ رضایت دادند. نارنجیپوشان دو بار از حریف آسیایی خود پیش افتادند، اما ژاپن هر دو بار با نمایش جنگنده خود به بازی برگشت و یک امتیاز ارزشمند کسب کرد.
در دیگر دیدار این گروه، سوئد با نمایشی مقتدرانه موفق شد تونس را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست دهد. شاگردان گراهام پاتر با این برد پرگل علاوه بر کسب سه امتیاز، تفاضل گل فوقالعادهای نیز به دست آوردند و صدر جدول را از آن خود کردند.
بر این اساس، سوئد با ۳ امتیاز و تفاضل گل +۴ در رتبه نخست قرار دارد. ژاپن و هلند هر دو با یک امتیاز و تفاضل گل صفر در ردههای دوم و سوم جای گرفتهاند و تونس بدون امتیاز و با تفاضل گل منفی چهار در قعر جدول ایستاده است.
هفته دوم این گروه میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت صعودکنندگان داشته باشد؛ جایی که هلند و سوئد در دیداری حساس به مصاف هم خواهند رفت و ژاپن نیز برابر تونس قرار میگیرد.