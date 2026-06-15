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جام جهانی ۲۰۲۶؛

ایساک بهترین بازیکن دیدار سوئد و تونس شد

ایساک بهترین بازیکن دیدار سوئد و تونس شد
کد خبر : 1799244
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ستاره خط حمله سوئد پس از نمایش درخشان مقابل تونس، عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا، در پایان دیدار تیم‌های ملی سوئد و تونس در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، الکساندر ایساک مهاجم سوئد به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.

ایساک در پیروزی پرگل ۵ بر ۱ سوئد برابر تونس نقش مهمی ایفا کرد و علاوه بر به ثمر رساندن یکی از گل‌های تیمش، با تحرک بالا و حضور مؤثر در فاز هجومی بارها خط دفاع تونس را تحت فشار قرار داد. عملکرد او در کنار همکاری موفق با ویکتور گیوکرش، از عوامل اصلی برتری قاطع شاگردان گراهام پاتر در این مسابقه بود.

سوئد با این برد مقتدرانه صدرنشین گروه F شد و شروعی امیدوارکننده در جام جهانی ۲۰۲۶ داشت. ایساک نیز با کسب جایزه بهترین بازیکن زمین، نخستین افتخار فردی خود در این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد.

«الکساندر ایساک با گلزنی و نمایش مؤثر در خط حمله، عنوان بهترین بازیکن دیدار سوئد و تونس را به خود اختصاص داد.»

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