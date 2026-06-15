سوئد 5 - 1 تونس ؛ آغازی پرقدرت با دبل آیاری

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال سوئد و تونس از ساعت 5:30 دوشنبه (به وقت ایران) در دومین دیدار از گروه F جام جهانی 2026، در ورزشگاه مونتری مکزیک مقابل هم صف‌آرایی کردند که سوئد به برتری 5 بر یک رسید.

سوئد از ابتدای بازی برتری‌اش به تونس را دیکته کرد و پس از ایجاد چند موقعیت گلزنی روی دروازه حریف، مزد برتری‌اش را گرفت و در دقیقه 7 به گل رسید. یاسین عیاری زننده نخستین گل سوئد در جام جهانی 2026 بود. در ادامه سوئد در دقیقه 30 بار دیگر به گل رسید. الکساندر ایساک روی ضدحمله سریع سوئدی‌ها توانست برتری زردپوشان را دوبرابر کند. در دقیقه 43 تونس توسط عمر رکیک به بازی برگشت و یکی از گل‌های خورده را جبران کرد.

در نیمه دوم باز هم سوئد بود که اشتباه مدافع تونس در دقیقه 59 این فرصت را در اختیار یوکرش قرارد داد تا گل سوم سوئد را به ثمر برساند. ماتیاس سوانبرگ در دقیقه 84 به محض ورود به زمین موفق به گلزنی شد و شوت عیاری در دقیقه 6+90 تیر خلاصی بود بر تونس.

در دیگر مسابقه این گروه هلند و ژاپن به تساوی 2-2 رسیده بودند.

یائل فالکون پرز داور آرژانتینی قضاوت این بازی را برعهده داشت.

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