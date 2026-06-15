موئیس کایسدو یک دقیقه مجبور به ترک زمین شد؛ اجرای قانون جدید داوری در بازی ساحل عاج و اکوادور
در دیدار روز گذشته میان تیمهای ملی ساحل عاج و اکوادور، موئیس کایسدو به دلیل اجرای یک قانون جدید داوری، مجبور شد به مدت یک دقیقه از زمین بازی خارج شود.
به گزارش ایلنا به نقل از اکیپ، در این بازی که در چارچوب رقابتهای جام جهانی برگزار شد، کایسدو پس از یک برخورد با ویلفرد سینگو در دقیقه بیستم بازی به زمین افتاد. داور فرانسوی، فرانسوا لتکسیه، که برای نخستین بار در یک مسابقه جهانی قضاوت میکرد، بازی را متوقف کرد و به کادر پزشکی اکوادور اجازه ورود به زمین را داد.
کایسدو به سرعت از زمین بلند شد تا نشان دهد نیازی به مداخله پزشکی ندارد، اما داور طبق قانون جدیدی که به تازگی به تصویب رسیده است، تصمیم گرفت که او باید حداقل یک دقیقه از زمین خارج شود. این قانون به این منظور وضع شده که اگر یک بازیکن به دلیل مصدومیت باعث توقف بازی شود، باید به مدت حداقل یک دقیقه زمین را ترک کند و تیمش در این مدت با کمبود بازیکن مواجه شود.
اگرچه این تصمیم تأثیری بر نتیجه بازی نداشت، اما کایسدو از این وضعیت ناراحت به نظر میرسید و در حین خروج از زمین به داور دستوپا میزد. او پس از یک دقیقه دوباره به زمین بازگشت.