پیام فلورنتینو به هواداران رئال مادرید
فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، با ارسال نامهای شخصی به هر یک از اعضای باشگاه، فصل تاریخی این تیم را گرامی داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از آاس، پرز در این نامه به تلاشهای بازیکنان اشاره کرده و یادآور شده که هیچیک از این موفقیتها بدون حمایت هواداران ممکن نبوده است. او در ابتدای نامه، قهرمانی چهاردهمین عنوان لیگ قهرمانان اروپا را "فراموشنشدنی" توصیف کرده و در پایان به قهرمانی پانزدهمین عنوان اشاره کرده است.
پرز در این نامه نوشت: "میخواهم شادیای که همه ما مادریدیها در این لحظات هیجانانگیز برای باشگاهمان داریم را با شما به اشتراک بگذارم. قهرمانی چهاردهمین جام اروپا که تیم ما در پاریس به دست آورد، بار دیگر تاریخ و افسانه رئال مادرید را بزرگتر کرد."
او ادامه داد: "این جام اروپا دیگر فراموشنشدنی است و برای همیشه در قلب و یاد همه مادریدیها در سراسر جهان خواهد ماند. اما مسیر رسیدن به این قهرمانی نه تنها باعث افتخار ما شد، بلکه همه علاقهمندان به فوتبال زیبا را نیز مجذوب خود کرد."
پرز همچنین به نقش کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم، اشاره کرد و گفت: "این بازیکنان، بسیاری از آنها با پنجمین قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا، نشاندهنده عظمت نشان و پیراهن ما هستند. اما هیچیک از اینها بدون حمایت، قدرت و اتحاد اعضای باشگاه و هواداران ممکن نبود."
او در ادامه از رفتار مثالزدنی هواداران و اعتقادشان به این که با این نشان هرگز تسلیم نمیشویم، قدردانی کرد و گفت: "بدون حمایت شما، هیچیک از این موفقیتها ممکن نبود."
پرز همچنین به بازگشت هواداران به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو پس از دو سال غیبت اشاره کرد و افزود: "ما دوباره فصل فوقالعادهای را تجربه کردیم که در آن تیم ما علاوه بر قهرمانی در لیگ، سوپرکاپ اسپانیا را نیز در عربستان سعودی به دست آورد."
او در پایان تأکید کرد: "موفقیتهای ما بر اساس ارزشهای ما بنا شده و این ارزشها مانند فداکاری، تلاش مستمر، کار تیمی، همبستگی، احترام و تواضع، همیشه سرنوشت ما را تعیین خواهند کرد. ما بر اساس این ارزشها به ساختن آینده باشگاه ادامه خواهیم داد و همانطور که همیشه میگوییم، حالا به دنبال قهرمانی پانزدهم هستیم."