هیچ پدری نمیخواهد این لحظه را از دست بدهد
فوری: دوکو به خاطر زایمان همسرش برابر ایران غایب است
ستاره سرشناس و تاثیرگذار بلژیک که بحث نمایش احتمالیاش برابر ایران خبرساز بود، قصد دارد به دلیل زایمان همسرش در این مقطع در کنار او حضور یافته و احتمالا در این جدال غایب خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از آر ام سی اسپورت، بلژیک که به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی در این دوره از رقابتها شناخته میشود، ممکن است به خاطر غیبت دوکو، یکی از بهترین بازیکنانش، با چالشهای جدی مواجه شود. این بازیکن ۲۴ ساله که در فصل جاری با منچسترسیتی درخشش فوقالعادهای داشته، به عنوان ستاره اصلی تیم ملی بلژیک شناخته میشود.
دوکو در هفتههای آینده به عنوان پدر برای اولین بار آماده میشود و تولد فرزندش قرار است حداکثر تا اوایل تیرماه، همزمان با مرحله حذفی جام جهانی، اتفاق بیفتد. او در مصاحبهای با رسانهها اعلام کرد که حضور در کنار همسرش در این لحظه مهم را در اولویت قرار داده و گفت: "هیچ پدری نمیخواهد این لحظه را از دست بدهد. اما فوتبال هم وجود دارد و تمام دنیا به آن نگاه میکند. میدانم که فدراسیون به این موضوع توجه دارد و خواهیم دید که چه کاری میتوانیم انجام دهیم."
بلژیک هنوز در مورد وضعیت دوکو اظهار نظری نکرده و تمرکز خود را بر روی بازی روز دوشنبه مقابل مصر در سیاتل گذاشته است. غیبت دوکو در این مسابقات میتواند ضربه بزرگی به تیم ملی بلژیک باشد. همچنین، به طور تصادفی، براندون مچل، یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی بلژیک، نیز انتظار یک رویداد خوشایند را با همسرش دارد.