بکاسسه: یک لحظه غفلت، بهای سنگینی برای ما داشت

به گزارش ایلنا، سباستین بکاسسه، سرمربی تیم ملی اکوادور، پس از شکست تلخ برابر ساحل عاج در نخستین دیدار گروه E جام جهانی ۲۰۲۶، از حسرت از دست رفتن امتیازات این مسابقه سخن گفت و تأکید کرد تیمش باید هرچه سریع‌تر این نتیجه را پشت سر بگذارد.

بکاسسه در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: «نتیجه برای ما بسیار تلخ است، زیرا در بخش‌های زیادی از مسابقه عملکرد خوبی داشتیم و اجازه ندادیم حریف موقعیت‌های زیادی ایجاد کند. متأسفانه در لحظه‌ای که باید تمرکز بیشتری داشتیم، مجازات شدیم.»

او با اشاره به گل دقیقه پایانی ساحل عاج افزود: «در جام جهانی کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند سرنوشت یک مسابقه را تغییر دهد. تا دقایق پایانی بازی را تحت کنترل داشتیم، اما یک غفلت کافی بود تا همه چیز تغییر کند.»

سرمربی اکوادور در ادامه از تلاش بازیکنان خود تمجید کرد و گفت: «از عملکرد و جنگندگی بازیکنانم ناراضی نیستم. آنها تمام توان خود را در زمین گذاشتند و برای کسب نتیجه تلاش کردند. اکنون باید این شکست را فراموش کنیم و با تمرکز کامل به دیدار بعدی فکر کنیم.»

بکاسسه درباره شرایط گروه E نیز عنوان کرد: «هنوز دو مسابقه دیگر باقی مانده و شانس صعود در اختیار خودمان است. باید از اشتباهات این بازی درس بگیریم و با ذهنیتی قوی‌تر به میدان برویم.»

اکوادور در شرایطی برابر ساحل عاج شکست خورد که تا دقایق پایانی امیدوار به کسب حداقل یک امتیاز بود، اما گل دیرهنگام آماد دیالو باعث شد نماینده آمریکای جنوبی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را با شکست آغاز کند. اکنون شاگردان بکاسسه برای حفظ امیدهای صعود، چشم به دیدار حساس بعدی خود مقابل آلمان دوخته‌اند.

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