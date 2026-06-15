فائه: بازیکنانم شخصیت واقعی خود را نشان دادند

به گزارش ایلنا، امرسه فائه، سرمربی تیم ملی ساحل عاج، پس از پیروزی دیرهنگام تیمش برابر اکوادور در نخستین دیدار گروه E جام جهانی ۲۰۲۶، از نمایش بازیکنانش ابراز رضایت کرد و تأکید داشت که این موفقیت نتیجه پایبندی کامل تیم به برنامه‌های فنی بوده است.

فائه در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «می‌دانستیم که بازی بسیار دشواری در پیش داریم. اکوادور تیمی سازمان‌یافته و باکیفیت است و در مقاطعی از مسابقه فشار زیادی روی ما وارد کرد. با این حال بازیکنانم تا آخرین لحظه به برنامه بازی وفادار ماندند و برای کسب نتیجه جنگیدند.»

سرمربی ساحل عاج با اشاره به روحیه تیمش افزود: «این پیروزی نشان‌دهنده شخصیت و ذهنیت بازیکنان ماست. آنها در تمام دقایق مسابقه تمرکز خود را حفظ کردند و پاداش تلاششان را در لحظات پایانی گرفتند.»

فائه همچنین نقش بازیکنان تعویضی را در تغییر روند بازی مهم دانست و اظهار کرد: «بازیکنانی که از روی نیمکت وارد زمین شدند، انرژی و کیفیت تازه‌ای به تیم اضافه کردند. آنها تأثیر زیادی در حفظ فشار روی حریف داشتند و در نهایت زمینه‌ساز گل پیروزی شدند.»

گل سه امتیازی ساحل عاج در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم توسط آماد دیالو به ثمر رسید تا نماینده آفریقا نخستین گام خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با پیروزی بردارد.

سرمربی ساحل عاج در پایان با هشدار نسبت به دشواری ادامه رقابت‌ها گفت: «سه امتیاز مهم کسب کرده‌ایم، اما هنوز راه زیادی در پیش داریم. باید آرامش خود را حفظ کنیم و با همین تمرکز برای مسابقات بعدی آماده شویم.»

ساحل عاج با این پیروزی ارزشمند، رقابت‌های گروه E را با سه امتیاز آغاز کرد و امیدهای خود برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را افزایش داد.

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