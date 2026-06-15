یان دیومانده بهترین بازیکن دیدار ساحل عاج و اکوادور شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی ساحل عاج در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با تک‌گل دیرهنگام آماد دیالو، اکوادور را با نتیجه ۱ بر ۰ شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند گروه E را به دست آورد.

با وجود اینکه آماد دیالو گل پیروزی‌بخش ساحل عاج را در دقیقه ۹۰ به ثمر رساند، عنوان بهترین بازیکن مسابقه به یان دیومانده، ستاره ۱۹ ساله فیل‌ها، رسید. این وینگر جوان در طول مسابقه بارها خط دفاعی اکوادور را آزار داد و یکی از خطرناک‌ترین بازیکنان زمین بود.

دیومانده که پس از درخشش در فصل گذشته بوندس‌لیگا با پیراهن لایپزیش به یکی از پدیده‌های فوتبال آفریقا تبدیل شده، در این مسابقه نیز نمایش چشمگیری ارائه داد و نقش مهمی در حملات ساحل عاج ایفا کرد.

ساحل عاج با این پیروزی صدرنشینی موقت خود در گروه E را آغاز کرد و حالا با روحیه‌ای بالا به دیدارهای بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ نگاه می‌کند.

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