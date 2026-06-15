به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل فوتبال، کلمنت تورپین که قضاوت بازی‌های مهمی را در کارنامه دارد، در دیدار قبلی انگلستان در مرحله انتخابی جام جهانی که با پیروزی ۵-۰ این تیم مقابل صربستان همراه بود، قضاوت کرده است. این بازی به عنوان یکی از بهترین عملکردهای انگلستان تحت هدایت توماس توchel شناخته می‌شود.

تورپین پیش از این، قضاوت دیدار بدون گل انگلستان و اسلوونی در مرحله گروهی یورو ۲۰۲۴ را نیز بر عهده داشته است. حضور او ممکن است برای برخی از بازیکنان توchel یادآور خاطرات تلخی باشد، چرا که او در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۲، که در آن لیورپول با نتیجه ۱-۰ مغلوب رئال مادرید شد، داور میدان بود.

جوردن هندرسون، کاپیتان انگلستان، در آن شب در پاریس به میدان رفت و مارکوس راشفورد و دین هندرسون نیز در ترکیب منچستریونایتد بودند که در فینال لیگ اروپا ۲۰۲۱ مقابل ویارئال شکست خوردند. راشفورد در آن بازی برای منچستریونایتد به میدان رفت و در ضربات پنالتی شکست ۱۱-۱۰ را تجربه کرد، در حالی که هندرسون روی نیمکت نشسته بود.

توماس توchel و تورپین در گذشته نیز با یکدیگر برخورد داشته‌اند. این داور در آوریل ۲۰۲۳ توchel را در حالی که سرمربی بایرن مونیخ بود، اخراج کرد، پس از آنکه تورپین یک پنالتی دیرهنگام به منچسترسیتی داد. توchel پس از بازی گفت: «به او نمره ۶ می‌دهم (بدترین نمره ممکن).»

در این میان، انتونی تیلور، داور دیگر انگلیسی، برای اولین بار در جام جهانی قضاوت خواهد کرد و مسئولیت دیدار ازبکستان و کلمبیا در مکزیکوسیتی را بر عهده خواهد داشت.

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