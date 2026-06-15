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آرزوهای اودگارد برای حضور در جام جهانی

آرزوهای اودگارد برای حضور در جام جهانی
کد خبر : 1799181
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مارتین اودگارد، ستاره نروژی آرسنال، در کنفرانس خبری پیش از بازی تیم ملی نروژ مقابل عراق، از آرزوی دیرینه‌اش برای شرکت در جام جهانی صحبت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اکیپ، اودگارد با اشاره به فصل فوق‌العاده‌اش که با قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا همراه بود، ابراز امیدواری کرد که بتواند در اولین حضورش در جام جهانی با تیم ملی نروژ، تجربه‌ای بی‌نظیر را رقم بزند. او گفت: «شرکت در جام جهانی، از زمانی که کودک بودم، رویای من بوده است.»

در دیگر اخبار، کای هاورتس پس از پیروزی قاطع آلمان مقابل کوراسائو در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: «شروع با نتیجه ۷-۱، چیزی خاص است.» همچنین، نیمار به دلیل مصدومیت در بازی برزیل مقابل مراکش غایب خواهد بود و در حال حاضر در حال تمرین در سالن با هم‌تیمی‌هایش است. در نهایت، هلند در یک بازی نزدیک با ژاپن به تساوی رسید.

 

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