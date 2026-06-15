بلژیک و مصر، آغازگر رقابتهای گروه G جام جهانی
رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، در آستانه بازی با مصر در نخستین دیدار گروه G جام جهانی، از عملکرد تیم افریقایی در بازی دوستانه اخیر مقابل برزیل تمجید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، رودی گارسیا در مصاحبهای در روز یکشنبه، درباره بازی فردا (دوشنبه) تیمش مقابل مصر گفت: «ما این تیم را در بازیهای قبلی دیدهایم. تیم مصری در جام ملتهای آفریقا عملکرد خوبی داشت و توانست با اسپانیا مساوی کند و تنها با یک گل به برزیل ببازد. ما میدانیم که چه چیزی در انتظار ماست. آنها همچنین دو بازیکن بزرگ در خط حمله دارند. ما از خطرات آنها آگاهیم، اما تمرکز ما بر روی خودمان است. میخواهیم نقش اصلی را ایفا کنیم و با سه امتیاز میدان را ترک کنیم.»
گارسیا در ادامه به دو تهدید اصلی تیم مصر اشاره کرد که شامل محمد صلاح، بازیکن در حال خروج از لیورپول، و عمر مرموش، بازیکن منچسترسیتی، میشود. صلاح در بازی مقابل برزیل به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شد، اما انتظار میرود در جام جهانی به عنوان بازیکن اصلی به میدان برود.
وی افزود: «این دو بازیکن در بزرگترین باشگاههای لیگ برتر بازی میکنند، اما آنها ویژگیهای دیگری نیز دارند، به عنوان مثال، سرمربی آنها که تجربه زیادی دارد. آنها همیشه میدانند چه کار کنند و در زمین عملکرد خوبی دارند. این یک تیم مستحکم است که شایسته احترام است و ما به آنها احترام میگذاریم.»
گارسیا در پاسخ به سوالی درباره استراتژی تیم بلژیک برای این بازی، از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت: «آنها نقاط قوت خود را دارند، بازیکنانی که در بالاترین سطح، به ویژه در لیگ برتر، بازی میکنند. اما همه تیمها نقاط ضعفی دارند، هم آنها و هم ما، اما من نمیخواهم جزئیات را فاش کنم. فردا خواهیم دید. این یکی از بهترین تیمهای آفریقایی در تمام دورانهاست، فقط کافی است به عملکرد آنها در جام ملتهای آفریقا نگاه کنید، آنها تیمی بودند که شکست دادنشان دشوار بود.»
بازی بلژیک و مصر روز دوشنبه، ساعت 22:30 به وقت ایران در سیاتل برگزار خواهد شد. این دو تیم در گروه G جام جهانی به همراه ایران و نیوزیلند قرار دارند.