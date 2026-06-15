مهدی طارمی: این رفتارها شعار فیفا که فوتبال به دنبال صلح است را تضعیف میکند
مهاجم و کاپیتان اول تیم ملی فوتبال ایران نسبت به حواشی شکل گرفته در خصوص میزبانی آمریکا و حضور این تیم به اجبار در کمپ مکزیک واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، مهدی طارمی که در نشست خبری پیش از جدال مقابل نیوزلند حضور یافته بود، نسبت به حواشی شکل گرفته برای حضور در این رقابت گفت: ما برای همه مردم ایران چه کسانی که داخل هستند و چه کسانی خارج حضور دارند بازی میکنیم و فوتبال میتواند همه را متحد کند. دنبال شاد کردن همه مردم ایران هستیم. با فوتبال، کشور متمدن ایران را متحدتر میکنیم.
او در ادامه درباره مشکلات تیم ملی برای گرفتن ویزای آمریکا و کارشکنیهای میزبان مسابقات گفت: فقط ایران نیست که تحت تأثیر قرار گرفته، دیگران از جمله داوران هم بودهاند. من به محض ورودم تنشها را حس کردم. ما در مورد صلح و شادی صحبت میکنیم ولی همین را تجربه نکردیم. میدانم که فقط ما نبودیم، چندین کشور مشکل ویزا و تغییر اردوهای تمرینی داشتند. این نوع تنش، شادی و پیام فیفا و مردم ما را که فوتبال، صلح میآورد، تضعیف میکند. این جام جهانی میتوانست فضای بهتری نسبت به الان فراهم کند اما امیدوارم در آینده برای همه هواداران در جام جهانی، صرف نظر از اینکه از چه تیمی حمایت میکنند، بهتر باشد.
وی درباره اینکه ممکن است گروهی از تماشاگران دیدار ایران - نیوزیلند قصد تشویق تیم ملی کشورمان را نداشته باشند، عنوان کرد: ما بازیکنان تیم ملی برای تمام مردمان ایران در سراسر دنیا بازی میکنیم. در همه کشورها اختلافاتی وجود دارد، اما ما بهعنوان فوتبالیست اینجا هستیم تا همه را متحد کنیم. تمام تلاشمان بر این است که مردم ایران را خوشحال کنیم.
مهاجم تیم ملی کشورمان در ادامه صحبتهای خود اظهار داشت: هر کسی میتواند عقیده خاص خودش را داشته باشد، اما فقط برای شادی تمام مردم ایران بازی میکنیم و ارتباطی به هیچ گروه و جناحی نداریم. ما اینجا هستیم تا با فوتبال، همه مردم را خوشحال کنیم.
طارمی با تمجید از تیم ملی نیوزیلند گفت: سؤال فوتبالی نپرسیدید! فردا با تیم خوب نیوزیلند بازی داریم و امیدوارم بازی خوبی باشد. نیوزیلند قابل احترام است و تمام تلاشمان را میکنیم که یک بازی جذاب ارائه کنیم. امیدواریم اعضای تیم نیوزیلند نیز همین دیدگاه را داشته باشند و قطعاً هم دارند. امیدوارم شاهد یک بازی خیلی خوب باشیم.