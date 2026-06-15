پیام سرمربی عربستان سعودی به اروگوئه: فلسفه ما جسور بودن است، به دفاع نخواهیم پرداخت
سرمربی جدید عربستان سعودی، جورجیوس دونیس، با هدف دستیابی به موفقیت در جام جهانی ۲۰۲۶، از آمادگی تیمش برای نبرد با اروگوئه خبر داد و تأکید کرد که تیمش به دنبال دفاع نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، عربستان سعودی که در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ با پیروزی شگفتانگیز ۲-۱ مقابل آرژانتین توجهها را جلب کرد، اکنون با پیامی روشن به مصاف اروگوئه میرود: این تیم قصد ندارد در دفاع محبوس شود یا تسلیم شود. در آستانه دیدار این دو تیم در ورزشگاه هارد راک میامی، دونیس، که تنها چند هفته است هدایت تیم را بر عهده گرفته، گفت: "فلسفه ما جسور بودن، داشتن هویت مشخص و تلاش برای دستیابی به اهدافمان است."
دونیس با رد هرگونه رویکرد محافظهکارانه در برابر یکی از مدعیان گروه H، تصریح کرد: "ما اینجا نیستیم که تیمی منفعل بسازیم که فقط منتظر حریف باشد." این اظهارات در اردوگاه اروگوئه مورد توجه قرار گرفته است، چرا که عربستان سعودی تجربه شکست دادن پیشبینیها را در جام جهانی دارد. این تیم در قطر یکی از بزرگترین شگفتیها را رقم زد و آرژانتین را که در نهایت قهرمان جهان شد، شکست داد.
دونیس همچنین به کمبود زمان برای آمادهسازی اشاره کرد و گفت: "من تیم را در ۱۲ جلسه تمرینی آماده کردهام. زمان کافی نبود و همه چیز خیلی سریع پیش رفت." او جایگزین هروه رنار در اواخر آوریل شده و تنها توانسته است چند جلسه تمرینی را برگزار کند.
عربستان سعودی در بازیهای دوستانه پیش از جام جهانی نیز عملکردی متغیر داشت و در سه بازی، یک شکست، یک پیروزی و یک تساوی به دست آورد. دونیس با تأکید بر ساختن تیمی موفق، گفت: "ما میخواهیم تیمی بسازیم که موفقیت به ارمغان بیاورد."