میک ماینیان، کاپیتان تیم ملی فرانسه بدون بازوبند
میک ماینیان، دروازهبان تیم ملی فرانسه، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان این تیم شناخته میشود و با وجود عدم داشتن بازوبند کاپیتانی، نقش رهبری خود را به خوبی ایفا میکند.
به گزارش ایلنا، ماینیان که سالها در سایه هوجو لوریس منتظر فرصت خود بود، اکنون به عنوان جانشین طبیعی لوریس در دروازه تیم ملی فرانسه شناخته میشود. او که در سال ۲۰۱۳ قهرمان جهان زیر ۲۰ سال شد و در باشگاههای لیل و آث میلان عملکرد درخشانی داشت، به سرعت به یکی از ارکان اصلی تیم ملی تبدیل شده است.
جایگزینی برای دروازهبان با تجربهترین تاریخ فرانسه میتوانست چالشی بزرگ باشد، اما ماینیان با آرامش و اقتدار خود این نگرانیها را برطرف کرد. او در اولین بازیهای خود به عنوان دروازهبان اصلی، با نمایشهای مطمئن و تصمیمگیریهای به موقع، اعتماد همتیمیهایش را جلب کرد.
اگرچه بازوبند کاپیتانی به کیلیان امباپه تعلق دارد، اما ماینیان به عنوان یکی از شخصیتهای کلیدی در رختکن تیم ملی شناخته میشود. او با احترام به نسلهای مختلف بازیکنان، با حرفهایگری و تجربهاش، به راحتی پیامهای خود را منتقل میکند. او به وضوح در مواقعی که نیاز به افزایش سطح توقعات وجود دارد، صحبت میکند و پس از شکست مقابل ایتالیا در سپتامبر ۲۰۲۴، به صورت عمومی از تیم خواسته بود تا مسئولیت بیشتری را بپذیرد.
تأثیر ماینیان همچنین در نحوه نگرش کادر فنی و همتیمیهایش به او مشهود است. در ابتدای فصل، ظهور لوکاس شوالیه در سطح بالا باعث شد برخی از ناظران به رقابت احتمالی در دروازه تیم ملی اشاره کنند، اما این موضوع در داخل تیم بیشتر به شوخی گرفته شد. برای کادر فنی دیدیه دشان، ماینیان به قدری در جایگاه خود تثبیت شده که هرگونه تردید در مورد وضعیت او نادرست به نظر میرسد.
ماینیان که تا سال ۲۰۳۱ با آث میلان قرارداد دارد، به دقت تحولات باشگاه را زیر نظر دارد و در شرایطی که ناپایداریهای ورزشی و نهادی وجود دارد، درهای خود را به روی پیشنهادات از باشگاههای بزرگ اروپایی نمیبندد. اما یک چیز مسلم است: در تیم ملی فرانسه، وضعیت او هیچگونه چالشی ندارد و او به یکی از کاپیتانهای غیررسمی این تیم تبدیل شده است.