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سوتی عجیب در جام جهانی؛ پخش بازی کامپیوتری به جای مسابقه زنده

سوتی عجیب در جام جهانی؛ پخش بازی کامپیوتری به جای مسابقه زنده
کد خبر : 1799167
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گروهی از هواداران ترکیه‌ای که برای تماشای نخستین بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی جمع شده بودند، با یک اتفاق غیرمنتظره مواجه شدند.

به گزارش ایلنا، در حالی که هواداران ترکیه‌ای در یک پارک عمومی در شهر قراقلعه برای تماشای بازی تیم ملی کشورشان مقابل استرالیا حاضر شده بودند، به جای پخش بازی واقعی، شاهد نمایش یک مسابقه از بازی ویدئویی پی‌ای‌اس (ای‌فوتبال) بودند. این اشتباه در پخش به مدت تقریبی دو دقیقه ادامه داشت تا اینکه مسئولان پخش متوجه خطای خود شدند و آن را اصلاح کردند.

بازی واقعی میان ترکیه و استرالیا در شب شنبه به وقت ایالات متحده و صبح روز یکشنبه به وقت ترکیه برگزار شد. قراقلعه، واقع در منطقه آناتولی مرکزی، با جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در مساحتی معادل ۴۳۲ کیلومتر مربع قرار دارد.

 

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