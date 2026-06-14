هالند در تمرین، گل سال را به ثمر رساند

به گزارش ایلنا، استاله سولباکن، سرمربی تیم ملی نروژ، در کنفرانس خبری روز یکشنبه اظهار داشت: «می‌توان دید که اوضاع در حال بهبود است. هالند در تمرین دیروز، که به صورت ۱۱ به ۱۱ برگزار شد، بهترین عملکرد خود را داشت و گل سال را زد.»

عملکرد هالند در دیدار دوستانه پیش از جام جهانی مقابل مراکش مورد انتقاد قرار گرفته بود، جایی که او تنها چهار بار با توپ در ۷۲ دقیقه‌ای که در میدان بود، اقدام کرد. سولباکن در مورد گل هالند در تمرین روز شنبه گفت: «اگر این گل در جام جهانی پخش می‌شد، قطعاً گل سال می‌شد. یک شوت والی از ۲۰ متری بود.»

او همچنین با اشاره به قدرت شوت هالند افزود: «اگر این شوت به (اگیل) سلویگ (دروازه‌بان) برخورد می‌کرد، او قطعاً جانش را از دست می‌داد. خوشبختانه توپ به گوشه دروازه رفت.»

تیم ملی نروژ در گروه I، روز سه‌شنبه، در ساعت ۱۹ به وقت برزیل، به مصاف عراق خواهد رفت. این گروه همچنین شامل فرانسه و سنگال است. ارلینگ هالند در تمرینات تیم ملی نروژ در گرینزبرو، ایالات متحده، به تصویر کشیده شده است.

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